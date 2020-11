Feijóo espera que el plan de vacunación no se quede en un mero "titular"

A Estrada (Pontevedra), 24 nov (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha quejado este martes de que se haya tenido que enterar por la prensa del plan del Gobierno de vacunación contra la covid-19, y ha expresado su confianza en que no se acabe quedando en un mero "titular".

"Espero y deseo que no sean simplemente titulares, porque me temo que cuando alguien no quiere contar lo que hay que hacer es porque probablemente aún no sabe con claridad lo que quiere hacer", ha esgrimido Feijóo durante la inauguración de un nuevo centro de salud en A Estrada.

El presidente gallego ha tachado de "sorprendente" que el Gobierno apruebe un plan de vacunación y las comunidades autónomas, que son "las responsables de suministrarlas" a la población, a través de su red de atención primaria, no dispongan de información al respecto.

"Los políticos no vacunamos a nadie", sino que "intentamos conseguir recursos, priorizarlos, ordenarlos y compartir con los profesionales -sanitarios- la forma de implementarlos", ha proclamado.

Pese a todo, Feijóo ha garantizado que Galicia está "en disposición de vacunar a la gente", porque dispone de "un excelente equipo" de profesionales.

Por tanto, en cuanto empiece a recibir las vacunas, la comunidad gallega desplegará "un plan de vacuna serio, transparente y pactado con los profesionales", ha subrayado Feijóo.