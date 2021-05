Feijóo: hay que decidir qué hacer con los territorios con riesgo extremo de covid

Lugo, 5 may (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, opina que el levantamiento del estado de alarma provocará que el propio poder judicial tenga “muchas dificultades” para atender a las propuestas que le llegarán por parte de los presidentes autonómicos para frenar la pandemia y reconoció que ahora hay que definir cómo actuar en los territorios “con riesgo extremo”.

“Estamos observando la falta de decisión del gobierno central, que ayer lamentablemente hemos confirmado. El Gobierno central se desentiende de la pandemia y la judicializa. Por lo tanto, los presidentes autonómicos vamos a intentar gestionarla sin instrumentos jurídicos”, dijo Feijóo a la prensa en su visita a Lugo.

El presidente de la Xunta recordó que la Constitución Española “pone límites para la afección de derechos fundamentales” y “como no hay ninguna legislación específica para gestionar la compatibilidad de los derechos fundamentales con la situación de pandemia que padece España, el propio poder judicial va a tener muchas dificultades para atender a todas las propuestas de los presidentes autonómicos”.

“No sabemos si el Consejo Interterritorial va a arrojar alguna luz” esta tarde”, precisó Feijóo, quien anunció que en Galicia el comité clínico se reunirá mañana y, en función de la situación jurídica, adoptará “aquellas decisiones” que, según su criterio, “el ordenamiento jurídico ampara”.

“También, por supuesto, en función de la situación epidemiológica”, puntualizó.

Por lo tanto, probablemente “haya mayor amplitud de horarios” en la hostelería, porque “la situación epidemiológica lo permite”, y “tenemos que estar preparados para un levantamiento del estado de alarma” y del toque de queda, que se “va a producir el domingo”.

Según su criterio, “el problema que vamos a tener son los ayuntamientos con una incidencia muy alta. Qué hacemos con ayuntamientos con riesgo extremo. Esa es, probablemente, la gran cuestión epidemiológica y jurídica”.

“El hecho de que no haya estado de alarma”, recordó, no significa que no haya comunidades autónomas en “riesgo extremo” y que en Galicia no haya “ayuntamientos en riesgo extremo”.

Por ello, la asesoría jurídica de la Xunta de Galicia está estudiando “qué podemos hacer sin estado de alarma, sin legislación específica, en aquellos ayuntamientos de riesgo extremo para evitar los brotes y que un problema puntual se convierta en un problema provincial o en un problema autonómico”.

“Mañana vamos a trabajar en función del Consejo Territorial de esta tarde y anunciaremos las medidas, probablemente a finales de la mañana o por la tarde. Tomaremos medidas y esperamos que puedan entrar en vigor el próximo sábado”, concluyó.