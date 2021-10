Feijóo ve posible quitar la mascarilla en el recreo si los datos y la ley lo avalan

Madrid, 21 oct (EFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ve posible retirar la mascarilla en el recreo de los colegios si los datos de contagios y la legislación lo permiten.

"Está claro que en interiores no lo permite y estamos viendo si legalmente hay alguna posibilidad. En el caso de que hubiese alguna posibilidad legal -entiendo que sí porque Madrid lo ha hecho- lo pasaríamos al comité clínico de salud para que nos diga si lo considera prudente o no", ha afirmado Feijóo tras el encuentro mantenido este jueves en Madrid con la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera.

El titular de la Xunta ha manifestado que la evolución de la pandemia es "favorable" pero, no obstante, apuesta por mantener la prudencia al desconocer la evolución y convivencia del virus de la gripe con el covid durante el otoño e invierno.

"Si se puede retirar la mascarilla en los recreos, y legalmente es posible y clínicamente no tiene efectos secundarios, lo haremos. Si por el contrario entendemos que no se puede, no lo haremos".

Las declaraciones de Feijóo se han producido el mismo día en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la retirada de la mascarilla en los recreos desde el próximo lunes.

Una decisión que el Ministerio de Sanidad no ha compartido, al considerar que la Comunidad de Madrid no puede decidir unilateralmente la retirada de la mascarilla en los patios de los colegios porque la ley en vigor desde el 29 de marzo establece su uso obligatorio en espacios al aire libre donde no sea posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros.