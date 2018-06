Más 100.000 firmas piden en internet una EBAU igual en todas las comunidades

Un estudiante ha recogido más de 100.000 firmas en internet en una campaña que pretende que, a partir del próximo año, el examen de Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU), sea igual en todas las comunidades para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades.

La campaña ha sido creada por un joven madrileño de 18 años, Roberto Castrillo, que apela a "padres, abuelos, tíos y hermanos" para que pongan fin a las grandes diferencias que existen en los temarios en las distintas comunidades.

A juicio de Castrillo, se trataría de una medida "sensata, lógica, justa e igualitaria".

Explica que "solo así haremos que el chico que quiera ser médico pueda llegar a ser una estrella en su profesión y no le priven de su sueño, que no se vea obligado a estudiar otra carrera porque no le da la nota teniendo más conocimientos que otro que ha obtenido mejor calificación porque la prueba era más sencilla y asequible."

La campaña se desarrolla en la plataforma Change.org y hasta hoy ha recogido 105.000 firmas.

El estudiante lamenta que a pesar de que los alumnos han expresado su descontento por este hecho desde muchos puntos de España, "el ministerio de Educación no está tomando medidas para evitar que se produzca esta injusticia entre comunidades."