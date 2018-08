La fiscal general cree que no hay delito ni en quitar ni en poner símbolos

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha opinado hoy que "no hay delito alguno ni en quitar ni en poner" símbolos en la vía pública, porque es algo que "forma parte de la libertad de expresión".

Segarra se ha expresado así, a preguntas de los periodistas sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra que identificaron días atrás a varias personas, entre las que estaba un guardia civil, por quitar lazos amarillos de la calle en varias localidades de Tarragona.

"No estoy juzgando sobre una legislación que no me toca a mí responder sobre aplicación", ha matizado Segarra, subrayando que "son las autoridades gubernativas catalanas las que tomaran las decisiones, seguramente las más oportunas".

Y ha añadido que "por ahora no hay ningún procedimiento penal abierto", insistiendo en que, a su juicio, "tan lícito es publicitar una opinión ideológica, como manifestar una opinión contraria retirando material que se ha depositado".

"No creo que haya ninguna relevancia pero si alguien tiene alguna acusación por un delito de daño, se estudiara como todas las denuncias que se interponen en cualquier punto de la geografía española", ha subrayado la fiscal general del Estado.

Segarra ha hecho está consideraciones antes de inaugurar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander un curso sobre la "Orden europea de investigación".

Por otra parte, en cuanto a la situación en la que se encuentran los políticos independentistas que permanecen encarcelados y si se mantendrá la acusación por un delito de rebelión, Segarra ha dicho que la postura de la Fiscalía es "inminente". "Nos pronunciaremos en cuanto nos den el traslado para formular el escrito de acusación", ha señalado.

En ese momento, explica, "será cuando realizaremos la descripción de las conductas que se atribuyen a cada uno de los acusados y la responsabilidad que les pedimos".

"Hay que respetar los tiempos del procedimientos, pero en todo caso estamos posiblemente muy cerca", ha añadido Segarra, para quien "hay que esperar a que a lo largo de septiembre nos de el tribunal el traslado para formular las acusaciones".

Y, preguntada por las palabras del presidente de la Generalitat, Quim Torra en las que hablaban de "atacar" al Estado español, Segarra ha manifestado que su cometido no es "comentar pronunciamientos políticos" del presidente catalán ni de sus relaciones con el gobierno español.

"Son manifestaciones de un representante político y ahí están sin mas", apunta, subrayando que la Fiscalía está para "juzgar hechos y concretos" y "no tiene causas contra el independentismo".

La fiscal general del Estado también ha sido preguntada por el hombre ha sido abatido esta mañana al intentar acceder a la comisaría de Cornellà de Llobregat (Barcelona) con un cuchillo en la mano y al grito de "Alá es grande".

"Es prematuro establecer conclusiones", ha apuntado y ha considerado que, por el momento, solo cabe congratularse de la "rápida actuación" de los mossos y esperar a las investigaciones "revelen si se trata de un atentado terrorista o de la acción de un perturbado".