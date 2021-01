Florida añade 13.720 casos de covid-19 y más de 200 muertes en pleno repunte

Miami, 14 ene (EFE).- Florida añadió este jueves 13.720 nuevos casos y 217 muertes por la covid-19 en "pleno resurgimiento" de contagios, mientras las autoridades tratan de paliar la pandemia con una campaña de vacunación que da prioridad a los adultos mayores de 65 años.

En su más reciente informe sobre Florida, el Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca alertó que este "resurgimiento" de casos "provocará muertes significativas durante muchas semanas y pondrá "al límite la dotación de personal del sistema hospitalario".

El estado de Florida, tercero en el país en niveles de contagio, solo por detrás de Texas y California, se encuentra en la temida "zona roja" de los casos nuevos, por lo que el Grupo de Trabajo gubernamental instó a los líderes estatales a poner énfasis en el uso de mascarillas y en un estricto distanciamiento social.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se mantiene firme en su posición de no penalizar a las personas que no usan la mascarilla en lugares públicos y además ha dicho que no hay "vuelta atrás" para un cierre comercial.

Los casos confirmados en el estado desde el 1 de marzo acumulan este jueves 1.531.192, mientras las muertes por la enfermedad ascienden a 23.981, contando a los no residentes.

Solo el condado de Miami Dade, considerado epicentro de la pandemia, acumula 4.500 decesos y 336.749 casos.

LAS VACUNAS TIENEN MÁS DEMANDA QUE OFERTA

El director de la División de Manejo de Emergencias del estado, Jared Moskowitz, responsabilizó este jueves al Gobierno federal por la "lenta" distribución de vacunas en Florida.

Moskowitz compareció ante el recién creado Comité de Pandemias y Emergencias Públicas del congreso estatal, donde dijo que el Gobierno federal ha tardado en entregar suministros suficientes para satisfacer la demanda.

Añadió que un contrato federal con las farmacias CVS y Walgreens para vacunar a residentes de hogares de ancianos se retrasó, lo que obligó al estado a tomar el relevo para vacunar rápidamente a esas personas, indicó el canal 5 local de NBC.

En Florida, la vacunación contra el SARS-CoV-2 comenzó a mediados de diciembre y por ahora solo pueden recibir la vacuna el personal sanitario de primera línea, los residentes en centros de la tercera edad y las personas que los cuidan, así como las personas de 65 años o más.

Según cifras oficiales, se han vacunado hasta la fecha 707.478 personas en Florida, estado que tiene una población de casi 22 millones de habitantes, y, de las personas vacunadas, 61.151 han recibido las dos dosis necesarias.

SE TRIPLICAN SOLICITUDES DE AYUDAS POR DESEMPLEO

Con una tasa de positividad diaria que ronda el 10 % y en ocasiones lo supera, las solicitudes de ayuda por desempleo en Florida aumentaron inesperadamente la semana pasada, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicados hoy.

Para la semana que terminó el 9 de enero, las nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo se triplicaron y pasaron de 24.697 a 75.444, el incremento más alto desde agosto pasado.

La cifra semanal de solicitudes del subsidio por desempleo en todo el país subió a 965.000 la semana pasada, la más alta desde mediados de agosto, comparada con las 787.000 en la anterior.

Estados Unidos alcanzó este miércoles un acumulado de 23.047.409 casos de covid-19 y 384.277 fallecimientos, en momentos en que la pandemia no da tregua, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.