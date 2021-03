Francia insiste en que el certificado sanitario no dependa solo de la vacuna

París, 23 mar (EFE).- Francia insiste en que el certificado sanitario digital en el que trabaja la Unión Europea (UE) para facilitar los viajes entre los países miembros no puede depender solo de la vacunación porque sería discriminatorio para los que no hayan podido ser inmunizados, en particular los jóvenes.

El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clement Beaune, consideró este martes, en una entrevista a la emisora France Info, que ese proyecto que la Comisión Europea presentó el pasado día 17 "es una herramienta posible" pero "con dos condiciones".

La primera es que se haga a escala de toda la Unión Europea y la segunda "que no esté vinculada solo a la vacuna" porque cuando empiece el verano habrá todavía muchas personas, sobre todo jóvenes, que no habrán recibido la inyección.

Por eso, Beaune insistió en que está previsto que el certificado sanitario, además de la información sobre las vacunas, incluya también otras sobre los test de coronavirus o sobre si una persona está inmunizada por haber pasado la enfermedad.

Preguntado sobre si hay que renunciar a la vacuna rusa Sputnik V tras la polémica generada por las declaraciones al respecto del comisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton, el secretario de Estado francés puntualizó que hay que recurrir a ella "si es útil y está disponible".

Recordó que, por ahora, Sputnik V está en fase de certificación y ese proceso probablemente no concluirá antes de junio. Luego -añadió- habrá que ver si los rusos tienen capacidad para producirla de forma masiva, porque han hablado de 50 millones de dosis pero "no tenemos ninguna prueba".

Sobre todo, Beaune hizo notar que para cuando pudiera estar disponible, la Unión Europea habrá recibido 300 millones de dosis de otras vacunas, si se cumple el calendario que se maneja ahora.

Breton había señalado el domingo que la vacuna Sputnik V "no la necesitaremos en absoluto" en la Unión Europea, e hizo notar que los rusos tienen muchas dificultades para fabricarla de forma masiva, y que probablemente los europeos les acabarán ayudando a hacerlo más adelante.