Francia registra un nuevo aumento de contagios con 18.254 casos en un día

París, 17 dic (EFE).- Francia registró en las últimas 24 horas 18.254 nuevos casos del coronavirus, frente a los 17.615 notificados el miércoles, según informó este jueves el director general de Sanidad, Jérôme Salomon, quien alertó de que el país entra en un período de "alto riesgo" por las fiestas de fin de año.

"Tras una caída de casos, se aprecia una tendencia de aumento desde hace varios días", señaló Salomon.

En el último día murieron 258 personas en hospitales como consecuencia del virus, con lo que el total de fallecidos asciende a 59.619 desde marzo.

En su balance semanal de la situación epidémica, Salomon añadió que los ingresos hospitalarios siguen siendo particularmente altos y que en estos momentos hay 25.182 pacientes en los hospitales, de los cuales 2.808 se encuentran en ucis. En las últimas 24 horas, 1.362 personas han debido ser ingresadas.

La tasa de positividad se mantiene estable en el 6,1 %, pero la tasa de reproducción del virus ha vuelto a subir de 1 y se encuentra en el 1,3 de media nacional, con una mayor incidencia en la región parisina, Normandía y la región del Loira.

El país ha realizado 1,4 millones de test en una semana y, según se apuntó, hay muchos más casos porque hay más personas haciendo el test.

"Sobre todo en este período no hay que dudar. Si me duele la cabeza y tengo un poco de tos, me aíslo y me hago un test", dijo, y urgió a la máxima precaución y al respeto de las medidas de seguridad ante los riesgos de los encuentros familiares y amistosos de los próximos días.

Tras la confirmación este jueves del positivo del presidente, Emmanuel Macron, que este martes por la noche tuvo una cena con doce líderes políticos pese a que las recomendaciones sanitarias las limitan a seis adultos, Salomon recordó que las medidas deben ser respetadas por todos, "sea cual sea la función o el trabajo".

El positivo de Macron ha obligado a numerosos políticos franceses y europeos, como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que el lunes se reunió con él, a aislarse o pasar una prueba de diagnóstico.

Su mujer, Brigitte Macron, ha dado negativo aunque se encuentra también aislada en el Palacio del Elíseo.

Francia salió del confinamiento el pasado martes, que ha sido sustituido por un toque de queda nocturno entre 20:00 y 06:00 hora local, cuya única excepción durante las fiestas será la noche del 24 de diciembre.