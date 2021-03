"Somos fuerza", un libro para cerrar carpetas y superar las crisis sin trauma

Madrid, 13 mar (EFE).- "Cerrar las carpetas para que los temas sin resolver no aparezcan de nuevo y dejen traumas" es una de las recomendaciones de la psicóloga Patricia Ramírez para vencer la adversidad y superar crisis, entre las que cita la fatiga pandémica que ha provocado la covid-19.

Así lo cuenta Ramírez en el libro "Somos Fuerza" (Grijalbo), que acaba de publicar con consejos para superar los momentos difíciles de la vida, para lo que se necesita optimismo y una actitud que permita ver la solución.

"Si seguimos enganchados al pasado no podemos vivir el presente", asegura la experta e insiste en que "si no hay aceptación no hay cambio", ya que no se puede seguir adelante sin cerrar la "carpeta del problema".

Destaca además su "personal" diferenciación, "aunque no la haga el diccionario", entre resignación, que define como tirar la toalla cuando todavía se puede luchar por algo, y aceptación, que supone "dejar de autocriticarse, victimizarse y luchar cuando ya no hay nada por lo que hacerlo".

Por ello, advierte de que para superar cualquier obstáculo "hay que despedirse, hacer el duelo (tanto en la despedida de personas como si es una pérdida de trabajo) y centrar la atención en lo que viene ahora", porque los "temas sin resolver aparecen de nuevo y nos dejan pequeños traumas".

A lo largo de los once capítulos del libro, Ramírez explica que hay que afrontar los problemas con una "actitud compasiva" y "generar un estado de ánimo que permita aprender de lo que está pasando", ya que recalca que la adversidad forma parte de la vida y es más fácil aprender a convivir con ella, que pretender evitarla.

Al comienzo del libro y bajo el epígrafe "Y de repente todo tiembla", la psicóloga habla de la fatiga pandémica causada por la covid-19, con alteraciones del sueño, pérdida de ilusión por lo que antes era gratificante, apatía, desmotivación, falta de vitalidad, problemas de concentración y de atención que "nos llevan al cansancio psicológico".

Según Ramírez, ha sido un año de sufrir "los dramas de la enfermedad y duelo propios y ajenos, de agotamiento de los sanitarios o de desilusión por ver cómo algunos se comportan de manera irresponsable".

Pero también destaca que ha demostrado "el valor de la ayuda y la vuelta a los valores al marcar un sentimiento de pertenencia", además de haber servido para vivir más despacio y forzar el teletrabajo, que en condiciones normales habría tardado "20 ó 30 años en llegar y lo conseguimos en dos semanas".

También recomienda vivir el momento, algo para lo que las personas no están entrenadas porque lo que les da seguridad "es controlar todo lo que viene".

En este sentido, subraya que la pandemia ha demostrado que muy pocas cosas están bajo control y se ha disparado la ansiedad: un trastorno mental que surge cuando se trata de controlar lo que no es controlable "porque el cerebro se enreda queriendo buscar una solución a lo que no la tiene y ahí lo pasamos tremendamente mal, advierte la psicóloga.