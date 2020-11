Galicia afronta su última semana de cierre mayoritario pensando en la Navidad

Santiago de Compostela, 29 nov (EFE).- Galicia afronta desde este lunes la última semana del cierre mayoritario de 60 de sus municipios y los negocios de hostelería, que hace un mes decreto la Xunta para intentar frenar el incremento de contagios de la covid-19 y ver si así se podía salvar la campaña de Navidad.

La reunión que todos los martes tiene el comité clínico que asesora al Gobierno gallego en la gestión de la pandemia será más decisiva que nunca en este contexto, no solo porque se podrá plantear la reapertura de algunas áreas, como Ourense y Santiago, sino porque se aprobará el plan de desescalada.

Un plan que intentara incorporar las peticiones de la hostelería, que insiste en la necesidad de abrir cuanto antes para no comprometer el futuro de los negocios, y que será a dos velocidades, según ya ha explicado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, diferente entre los municipios de más y menos de 10.000 habitantes.

Con este planteamiento sobre la mesa, a poco más de una semana del inicio del puente de Diciembre, la mayoría de los ayuntamientos que están cerrados no saben aún cuál será su situación para esas jornadas festivas en todo el territorio nacional.

García Comesaña ya ha advertido este mismo domingo que se llegará a ese puente con municipios "aún con restricciones", aunque la situación en general de la comunidad es de "evolución positiva" y "tendencia a la baja estable".

Cuando el pasado 4 de noviembre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció el cierre perimetral para un total de 60 municipios, entre ellos las grandes ciudades, y el 60 % de la población gallega, los contagios diarios ascendían a 760 y había 39.818 infectados totales por covid-19.

Actualmente, el número de nuevos casos diarios es de menos de la mitad, 343, según las cifras a las 18 horas del sábado, aunque el número total de infectados se ha incrementado hasta los 51.951, lo que supone 12.133 más.

Pero, lo más importante, la presión asistencial se ha reducido, ya que los datos justo antes de establecer las restricciones eran de 498 pacientes en unidades de hospitalización y 79 en UCI, mientras que este sábado la cifra de hospitalizados totales es de 469, de los que 81 estaban en cuidados intensivos.

Claro que no son estas cifras las únicas que estudia el comité de expertos para proponer a la Xunta una rebaja de las restricciones, también se fija en la incidencia acumulada a 7 y a 14 días en cada municipio o que la positividad de las PCRs a cinco días esté por debajo del 5 %.

También que el índice reproductivo instantáneo de la covid-19, que determina a cuántas personas puede infectar un enfermo, esté por debajo de 1 y ahora se sitúa en el 0,9 por ciento, según apuntó este viernes la directora general de Salud Pública, Carmen Durán, además de otros parámetros.

Así que las restricciones que afrontará cada gallego en función del municipio en el que viva, para el próximo puente festivo y las Navidades, depende de muchos factores.

Todos los expertos insisten en que una medida fundamental frente al coronavirus es no quitarse la mascarilla, sobre todo en lugares interiores y, desde luego, no con personas con las que no se conviva. Esta medida es "la mejor vacuna", en palabras del doctor de la Pedro Rascado, a la espera de las que están desarrollando distintos laboratorios.

Un total de 62 municipios de Galicia están en estos momentos con cierre perimetral, cierre de los negocios de hostelería y lo que no es menos importante, la imposibilidad de reunirse entre personas que no sean convivientes.

La mayoría de estos concellos son de la provincia de Pontevedra, con un total de 32, incluida la capital y la ciudad de Vigo, y la mayoría de la comarca de O Salnés, después de la inclusión el viernes de Meis, Meaño y Ribadumia.

En A Coruña, están cerrados, aparte de la propia capital y de Santiago de Compostela y Ferrol, otros 19 municipios , tras la incorporación este fin de semana de Cee, Dumbría y Muxía.

En Ourense, donde se iniciaron ya en octubre estos cierres perimetrales y de donde se ha exportado el "modelo Carballiño" para poner bajo las máximas restricciones a media Galicia, sigue cerrada la capital y cuatro municipios más.

La provincia de Lugo, que antes de esta segunda ola de la pandemia protagonizó uno de los peores brotes durante el verano, el de la comarca de A Mariña, solo tiene cerrada la capital y dos concellos.

Todos los habitantes de estos municipios, y del resto de Galicia, esperan impacientes las decisiones que la Xunta adoptará semana sobre su futuro inmediato, tanto para el puente de Diciembre como para las fiestas navideñas.