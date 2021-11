Garamendi critica las propuestas "que dan un titular bonito pero generan paro"

Oviedo, 18 nov (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este jueves que las propuestas del Gobierno sobre cuestiones como la reducción de la temporalidad en el empleo estén antes "en la plaza pública" que en la mesa de negociación y ha advertido de que las medidas "urgentes y rápidas" pueden dar "un titular bonito", pero acabarán generando mas paro.

Garamendi se ha referido así a los cambios propuestos por el Gobierno sobre la contratación temporal que pasan por autorizar contratos temporales para actividades ocasionales solo por una duración máxima de tres meses y con límites según el tamaño de la empresa.

El planteamiento del Ejecutivo contempla que sólo se puedan hacer contratos de trabajo de duración determinada por circunstancias de la producción o por sustitución de un trabajador y que , durante un año natural, las empresas de hasta cinco trabajadores no puedan cerrar más que un contrato temporal, dos en compañías de entre 6 y 10 personas y tres si llegan a 30 trabajadores

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la inauguración del Congreso de Hoteleros Españoles que se celebra en Oviedo, Garamendi ha lamentado que "siempre" se tengan que enterar por la prensa de las propuestas en lugar de recibirlas en la mesa de negociación "con discreción y profesionalidad" para poder pronunciarse en ese ámbito sobre temas "muy complejos".

"Si queremos que esto llegue a buen puerto no puede estar en la plaza pública todo el día, así no llegamos a ningún lado", ha advertido tras subrayar que algunas de las cuestiones que se plantea sólo puede proponerlas alguien que no haya visto una empresa "en su vida" y preguntarse si, por ejemplo, para contratar a un camarero tres días para trabajar en El Rocío "hay que hacer un fijo discontinuo".

Según el presidente de CEOE, la patronal tiene voluntad de acuerdo para rebajar, como pide la UE, el problema de la temporalidad en el mercado laboral, pero ha recordado que tiene una incidencia superior en diez puntos porcentuales en la administración pública respecto a las empresas privadas.