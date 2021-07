Garamendi traslada rechazo unánime de la CEOE a la reforma laboral planteada

Peñafiel (Valladolid), 15 jul (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha incidido este jueves en el rechazo unánime de la patronal al planteamiento de reforma laboral que le ha trasladado el Gobierno.

Para Garamendi, lo que se les ha planteado no se ha hecho desde un punto de vista técnico, sino ideológico, y ha recordado que igual que el Gobierno tiene legitimidad para hacer las reformas que quiera, la CEOE no está obligada a firmar nada si no les convence.

"Nosotros firmaremos en el diálogo social aquello que consideremos que es oportuno y en este momento tengo que decir que desde el plano de la empresa, de todos los sectores, es unánime el rechazo al planteamiento que nos ha hecho el Gobierno", ha subrayado.

El presidente de la patronal ha realizado estas declaraciones durante la inauguración del encuentro empresarial celebrado en el castillo de Peñafiel (Valladolid) y organizado en colaboración con la Diputación de Valladolid para acercar las oportunidades que ofrecen los fondos europeos para acelerar los procesos de transformación digital de las empresas.

Garamendi ha salido así al paso del comunicado emitido por UGT acusándoles de estar consiguiendo paralizar la mesa de diálogo social de modernización del mercado laboral.

El representante de los empresarios ha recordado que en el último año y medio la patronal ha llegado a once acuerdos, "no fáciles", poniendo en evidencia su capacidad para alcanzar pactos.

Sin embargo, ha recalcado que la propuesta para la reforma laboral es mala tanto para las empresas como para el empleo, además de generar incertidumbre, lo que influye negativamente en las empresas.

"Los anuncios a veces son peores que las medidas. Lo que hacen es crear incertidumbre y a las empresas la incertidumbre les gusta muy poco", ha subrayado.

Garamendi no ha querido adelantar ninguno de sus planteamientos y ha señalado que prefieren esperar a ver qué se les propone, aunque e ha dejado constancia de que Europa no pide lo que está planteando el Gobierno e insistido en la postura contraria de la CEOE a la derogación total de la reforma laboral de 2012.