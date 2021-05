García-Page: Algunos se dan golpes de pecho, pero luego no hacen caso al papa

Ciudad Real/Toledo, 20 may (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado a quienes se dan "golpes de pecho", pero, cuando hay que hablar de "problemas morales de niños que se están ahogando" en el mar, "no hacen caso al papa" y ha invitado "a la izquierda y a la derecha" a que hagan caso al pontífice "cuando plantea con claridad que somos personas".

Durante su intervención en la firma un convenio en Ciudad Real, se ha referido a su reciente audiencia con el papa Francisco, que ha sido, como creyente, la "más importante de mi vida", ha admitido.

"Hay mucha gente que se da golpes de pecho, y no con agua bendita porque ahora mismo no se puede usar, pero a la hora de la verdad, cuando tienen que hablar de problemas morales de niños que se están ahogando, me da lo mismo en el Atlántico que en el Mediterráneo, no hacen ni caso al papa", ha criticado.

En este sentido, ha sugerido que la izquierda y la derecha "hagan caso al papa cuando plantea con claridad que somos personas", y al respecto ha concretado que "claro que todo tiene que tener un orden, claro que todo tiene que tener una lógica y un proceso, y que no vale simple y llanamente populismos, ni para frenar ni para empujar, pero hay que tener un planteamiento moral en las cosas que se hagan, un planteamiento de decencia porque lo contrario, literalmente, nos lleva a la ruindad social política".