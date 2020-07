García-Page pide una reunión de presidentes sobre la pandemia antes de agosto

Toledo, 20 jul (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este lunes que no le gustaría que "llegara agosto sin tener una reunión, aunque sea no presencial" de la conferencia de presidentes autonómicos, para que no se pase de una fase de confinamiento a "una fase excesivamente desabrochada".

En declaraciones a los medios de comunicación durante la inauguración de la mejora de una carretera de la localidad conquense de Motilla del Palancar, García-Page ha solicitado esta reunión de la conferencia de presidentes en la que participen todos los jefes de los ejecutivos autonómicos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A su entender, es conveniente que las comunidades autónomas y el Gobierno central tengan "una conversación sobre cuál debe ser el papel del Gobierno en los próximos meses" y qué deben hacer las autonomías cuando se presenten "coyunturas más o menos complejas", sobre todo en un momento en el que "el Estado empieza a emitir opiniones, informes, análisis e incluso se permite dar notas y calificaciones".