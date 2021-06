García-Page recuerda que Levante ha bebido y regado dos años sin agua de trasvase

Albacete/Toledo, 23 jun (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, está dispuesto a reunirse con los presidentes de Murcia y Valencia y con el Gobierno central para buscar alternativas al trasvase y ha recordado durante "más de dos años" en Levante se ha regado y bebido con agua de las desaladoras debido a obras en el trasvase.

En su intervención durante la presentación de la Estrategia Agenda 2030, delante de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, García-Page ha dicho que entiende que "estén soliviantados en el Levante" porque "son muchos años acostumbrados a un recurso muy escaso".

Ha explicado que ésta es la primera vez en que Castilla-La Mancha, región de la España seca, "muy seca diría", ve decisiones de un gobierno que permite "ver el vaso medio lleno" ya que hasta ahora "siempre lo hemos tenido vacío".

García-Page se ha mostrado partidario de llegar a acuerdos con Murcia y Valencia para que "la transición se produzca de manera acolchada, porque le va a interesar más a Levante trabajar en alternativas que intentar encontrar agua donde no hay".

Ha dejado claro que en el río Tajo no hay agua afirmando que "si en España queremos hacer trasvases, estupendo. Sobre todo, de los que tienen agua a los que no la tienen, como el Tajo que no tiene" y ha instado a ser "coherentes" e intentar convivir con los recursos aunque este proceso lleve una transición y "seguramente muchos dolores de cabeza".

En este sentido, ha avanzado que no tiene "ningún problema" en reunirse con los presidentes de Murcia y de Valencia y con Gobierno de España "para encontrar soluciones" alternativas, entre ellas la que ha posibilitado que durante los dos años en que el trasvase ha estado parado por problemas y obras "no haya habido problemas en Levante".

"Ha habido más de dos años en que se ha bebido y regado con agua de las desaladoras que una parte de la sociedad rechazó", ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, "y por eso no hay que sacar los pies del tiesto ni rasgarse las vestiduras", ha agregado.