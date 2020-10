Gasol Foundation lanza un proyecto de prevención de la obesidad en la primera infancia

Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 7 oct (EFE).- La Gasol Foundation, de los hermanos Pau y Marc Gasol dedicada a luchar contra el sobrepeso infantil, ha presentado este miércoles el proyecto piloto PRE-SAFALÍN, una iniciativa para prevenir la obesidad y reducir las desigualdades sociales en salud desde la primera infancia.

El proyecto, que se desarrolla junto con el grupo de distribución alimentaria IFA, es una iniciativa "pionera e innovadora" que en su primera edición se llevará a cabo durante este curso escolar con 160 familias con niños de entre 0 3 años en situación de vulnerabilidad de ocho centros socioeducativos de Cataluña y la Comunidad de Madrid.

"La obesidad se ha convertido en una pandemia silenciosa en nuestra sociedad y, lamentablemente, nuestro país se sitúa en cabeza de la lista de países europeos con mayor índice de obesidad infantil", ha señalado el presidente de la fundación, Pau Gasol, en su intervención a través de un vídeo.

El baloncestista ha destacado que la obesidad es una problemática ya desde los primeros años de vida, y que afecta de forma más destacada a las familias en situación de vulnerabilidad.

"Me hace mucha ilusión anunciaros que ponemos en marcha PRE-SAFALÍN, un proyecto para la prevención de la obesidad infantil en la primera infancia y por el que además, personalmente, siento un especial cariño ahora que justo acabo de ser padre", ha subrayado.

Sobre los datos disponibles en torno a la obesidad infantil, la directora de la fundación, Cristina Ribes, ha recordado los resultados del Estudio Aladino 2019 del Ministerio de Consumo, publicado recientemente, que apuntan a que el exceso de peso afecta a más del 40 % de los niños españoles de 6 a 9 años.

Asimismo, ha presentado datos de un estudio propio que demuestra una asociación entre el nivel socioeconómico y la obesidad, poniendo el acento en la obesidad severa, la cual afecta en mayor medida a los niños de familias con un menor nivel socioeconómico (4,2%) respecto a los más favorecidos (1,7%).

"La probabilidad de sufrir obesidad severa entre los 3 y los 8 años de edad disminuye en un 20,5 % por cada incremento de 1.000 euros en la renta promedio anual por persona de las unidades familiares incluidas en el análisis", ha explicado el responsable de programas de la Gasol Foundation, Santi F. Gómez, que ha alertado del incremento de las desigualdades sociales en salud que acarreará la pandemia.

Gómez ha apuntado que PRE-SAFALÍN es un proyecto "estratégico" para la fundación y ha señalado que "la evidencia científica a nivel internacional apunta que tenemos que centrar nuestros esfuerzos en la etapa vital de 0 a 5 años".

En este sentido, ha recordado que, según un estudio publicado en "The New England Journal of Medicine", la probabilidad de sufrir obesidad a los 14 años alcanza el 75 % para los niños que a los 5 ya presentaban un estado ponderal cercano al exceso de peso.

Ante este panorama, el proyecto PRE-SAFALÍN ofrece un paquete de actividades para las familias, con sesiones de grupo e individuales cada dos semanas, recursos y material educativo o un canal de comunicación vía WhatsApp, para promocionar los hábitos saludables, priorizando el bienestar emocional y el establecimiento de un vínculo afectivo seguro en el núcleo familias como pilares clave para la prevención de la obesidad infantil y la consolidación de pautas sanas relacionadas con la alimentación, la actividad física y el descanso.

El director general de IFA, Juan Manuel Morales, ha reafirmado su compromiso con el trabajo y los objetivos de la Gasol Foundation y ha destacado que comparten valores como la apuesta por los productos frescos, el comercio de proximidad y los hábitos de vida saludables y sostenibles.