Giammattei pide a Guatemala no lamentarse y ver hacia adelante ante la COVID-19

Guatemala, 7 ago (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, pidió este viernes a la población dejar de lamentarse por la pandemia de COVID-19 y en cambio "ver adelante", en pleno pico de contagios, tras 147 días de haber registrado el primero y haber sumado 54.339 en total y 2.119 muertes.

En una gira por el departamento norteño de Petén, el mandatario aseguró que así como "el virus no se detiene, Guatemala no se detiene" y abogó por dejar de "circunscribirse nada más a lamentarnos de lo que estamos viviendo, (pues) este es el momento de seguir trabajando, ver adelante y unirnos".

Para salir de la pandemia, el gobernante guatemalteco dijo que no se trata "de dedicarnos a estar cuidando la protección de las personas en los centros y puestos de salud en los hospitales. No es de eso. La única forma de vencer a esta enfermedad es que nos cuidemos cada uno de nosotros. Si cada uno protege a su familia usando la mascarilla, manteniendo la distancia social vamos a poder ir reduciendo los casos".

Argumentó que en los últimos días la proporción de las pruebas positivas ha bajado a "un 20, 22 por ciento" en relación a los contagiados, "cuando hace un mes estábamos arriba del 50 por ciento y eso ha sido en gran medida porque la gente se está cuidando".

En una verificación de la construcción de redes y líneas eléctricas, Giammattei agregó que los próximos tres años y medio de su Gobierno "vamos a andar con mascarilla seguramente, porque nos tendremos que acostumbrar a ella, pero no vamos a dejar de trabajar por lo que tenemos que hacer, que es lograr que el desarrollo llegue a todo el país, especialmente al área rural".

PROTECCIÓN DIVINA

Posteriormente, el gobernante aseguró que así como hay quienes "quisieran que nosotros habláramos de otra forma", también hay "quienes se están juntando para ver cómo me mueven la silla", aunque no abundó en detalles.

Giammattei dijo que él dormía "tranquilo, porque mi conciencia está tranquila. Dios me llevó aquí y Dios sabrá cuidarme y llevarme hasta el día que él quiera. Mientras tanto voy a seguir luchando por mi país, dar la cara por mi país. No estoy solo, no solo Dios está conmigo. Tengo un equipo de primera, que me acompaña que me respalda y que está ahí haciendo cosas en cortísimo tiempo que nunca se habían hecho en Guatemala".

Subrayó que además de "seguir trabajando con fe en Dios", trabajará de la mano con la iniciativa privada "que quiere invertir y necesita de un Gobierno que la comprenda, que quiera invertir y que sobre todo no la esté regañando, ni se crea el tata (padre)".

El sector empresarial necesita, continúo el presidente, "que simple y sencillamente sea el amigo que la tome de la mano, que le da el abrazo y que la acompañe para lograr hacer los cambios en las instituciones para poder tener procesos más ágiles tanto en la exportación e importación, para tener mejores caminos y podamos identificar esas oportunidades que hoy por hoy tiene nuestro país".

El próximo domingo, el presidente anunciará los nuevos colores de alerta del tablero electrónico que regulan la economía y la convivencia en los 340 departamentos del país durante la siguiente quincena, tras el cese del confinamiento el pasado 27 de julio.