El gobernador de Sao Paulo garantiza producción industrial pese a cuarentena

El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, dijo este lunes que la cuarentena que decretó en el estado más poblado de Brasil a partir del martes para frenar la expansión del coronavirus no paralizará la producción de las fábricas ni el abastecimiento en la región más rica e industrializada del país.

Doria afirmó en una rueda de prensa que todas las fábricas tendrán que seguir operando para evitar un colapso en la economía de Brasil, ya que Sao Paulo es responsable por el 37 % de la producción industrial del país.

Su declaración se produjo luego de que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, criticara a los Gobiernos regionales que vienen adoptando medidas de restricción de la movilidad para combatir el coronavirus ante la posibilidad de que paralicen el país y afecten aún más la economía.

El líder ultraderechista tildó a estos gobernadores de "irresponsables" y dijo que serán cobrados en el futuro por haber "exterminado millones de empleos".

"Todas las fábricas en Sao Paulo tienen que seguir operando con los cuidados sanitarios necesarios. Las fábricas no tienen contacto con el público. No vamos a pararlas", afirmó Doria, un líder empresarial que nunca ha ocultado sus aspiraciones presidenciales, al negar que la cuarentena en Sao Paulo pueda afectar la industria.

"No podemos parar para no generar un colapso en la producción. Un colapso en el abastecimiento no sólo de alimentos ,sino también de producto básicos tanto en Sao Paulo como en todo Brasil", agregó.

Doria destacó que Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil con 46 millones de habitantes (el 22 % de la población brasileña), es responsable por más de la tercera parte del PIB brasileño y por casi el 40 % de la producción industrial, así como un eslabón importante en la logística para abastecer a todo Brasil.

Pese a la garantía del gobernador, decenas de industrias, principalmente las montadoras de vehículos, ya anunciaron la paralización de sus actividades en Sao Paulo y concedieron vacaciones colectivas.

El gobernador agregó que la construcción civil tampoco será paralizada ni la producción agropecuaria y destacó que las autoridades adoptarán medidas para facilitar el trabajo de los camioneros y garantizar el abastecimiento.

Dijo que en una videoconferencia este lunes con los gobernadores de los estados del sur y sudeste de Brasil coincidieron en que no pueden cerrar las carreteras ni las fronteras entre sus estados para no afectar el abastecimiento del país.

"Le pido a los alcaldes que no bloqueen las carreteras", afirmó Doria al referirse a algunos municipios que han adoptado este tipo de medidas para garantizar el aislamiento de sus ciudades.

Una de las principales críticas de Bolsonaro a gobiernos regionales y municipales que vienen adoptando medidas restrictivas contra el coronavirus es precisamente el bloqueo de vías, lo que puede amenazar el transporte de alimentos y productos básicos.

El gobernador de Sao Paulo decidió decretar la cuarentena por 15 días a partir del martes debido a que este estado, con 22 muertes, 61 pacientes graves internados en unidades de cuidados intensivos y 631 casos confirmados, es el más afectado por COVID-19 en el país.

Brasil, el país latinoamericano más afectado por la pandemia, contabilizó hasta el domingo 25 muertes y 1.546 casos confirmados.