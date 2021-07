El gobernador de Florida firmará la orden para que los padres decidan sobre las mascarillas

Miami, 30 jul (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este viernes que firmará una orden ejecutiva para que sean los padres, y no las autoridades locales, quienes decidan si sus hijos llevan máscaras en las escuelas como prevención contra la covid-19.

En una rueda de prensa, el republicano volvió a arremeter contra los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que esta semana recularon y recomendaran a quienes estén vacunados que vuelvan a llevar mascarilla en espacios interiores y públicos en la mayor parte del país.

"No habrá cierres, no habrá cierres de escuelas. No habrá restricciones ni mandatos en el estado de Florida. Los floridanos han tenido y seguirán siendo libres de elegir lo mejor para ellos y sus familias", señaló DeSantis desde Cape Coral, en el suroeste del estado.

La próxima orden del gobernador supondrá en la práctica la imposibilidad de que los distritos escolares impongan el uso de mascarillas en los centros educativos locales, tal como ya lo han determinado las autoridades del condado Broward.

Las autoridades del distrito escolar de Miami-Dade, el de mayor población estudiantil del estado, tienen previsto pronunciarse en breve al respecto, aunque ya han hecho obligatorio el uso de tapabocas dentro de los autobuses escolares.

DeSantis aludió hoy a informaciones según las cuales los gubernamentales CDC iban a recomendar el uso de mascarillas en las escuelas, tanto a alumnos como maestros y personal administrativo, lo que a su juicio sería un "gran error" porque, afirmó, el uso de máscaras casi no tuvo impacto en la "curva viral" durante el pasado ciclo lectivo.

Aludió a los resultados de un estudio de la Universidad de Brown, en Rhode Island, que analizó las tasas de infecciones en escuelas de Florida, Massachusetts y New York, y de las cuales se desprende que "no hay correlación entre las tasas de casos y las órdenes sobre el uso de máscaras", acotó.

En ese sentido, criticó las directrices de los CDC, las idas y venidas respecto a las máscaras, y dijo que "al hacer esto de manera tan torpe, al no mirar cosas como el estudio de Brown, realmente muestran una indiferencia insensible por el bienestar físico, emocional y académico de nuestros niños".

DESANTIS RESTA IMPORTANCIA AL ALARMANTE REPUNTE DE CASOS

Aseveró que el actual repunte de casos en Florida es estacional y está impulsado por personas jóvenes que "no se están enfermando mucho ni nada por el estilo, pero lo están cogiendo y desarrollarán inmunidad como resultado de esas infecciones".

Los casos de la covid-19 se han disparado en los últimos días en todo el país, como resultado de la rápida expansión de la variante delta y por registrarse una insuficiente tasa de vacunación.

Los CDC mantienen que, en este contexto, llevar una máscara en espacios cerrados o con gran congregación de personas ayudará a prevenir la propagación del virus, en especial entre los niños menores de 12 años que aún no pueden ser inmunizados.

De acuerdo con la universidad Johns Hopkins, Florida es el tercer estado con más casos acumulados de la covid-19 y el cuarto en número de muertes de todo el país.

El martes 27 de julio las autoridades sanitarias de este estado reportaron a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 16.038 nuevos casos de covid-19, una cifra que no se registraba desde el 15 de enero pasado.

En la semana del 16 a 22 de julio se registraron en Florida 73.199 nuevos contagios, un aumento del 60 % respecto de la anterior (45.584 casos), más que ningún otro estado del país, según datos del Departamento de Salud de Florida (FHD).

DeSantis basa su estrategia frente a la pandemia en la vacunación y ha dejado de lado las medidas preventivas. El uso de mascarillas nunca ha sido obligatorio a nivel estatal desde que se inició la pandemia, pero el acceso a las vacunas se hizo general desde los primeros meses de 2021.