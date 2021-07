El Gobierno acuerda estabilizar las plazas de 300.000 interinos en tres años

Madrid, 5 jul (EFE).- El Gobierno ha firmado este lunes con los sindicatos el plan para reducir la temporalidad en el sector público y que contempla, entre otras medidas, la convocatoria en tres años de unas 300.000 plazas estructurales ocupadas por interinos y una indemnización de 20 días para los que no superen el concurso.

El acuerdo se ha sellado por los tres sindicatos mayoritarios, CCOO, CSIF y UGT, tras la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas convocada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública e integrada por representantes de todas las comunidades autónomas y de los sindicatos más representativos, incluyendo a CIG y ELA.

"Espero que la función pública saldrá fortalecida y que todas aquellas personas que han dedicado tanto tiempo, lo mejor de sus saberes, capacidades y su experiencia, puedan quedarse en la administración desarrollando como hasta ahora sus funciones", ha dicho el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, tras la firma del acuerdo.

No obstante, ha dejado claro que no se puede vetar a ningún ciudadano el acceso a las oposiciones, pero ha considerado que se ha encontrado una buena solución en la ponderación "con justicia" de la experiencia de los interinos, a quienes se les ofrece una compensación en caso de no superar las pruebas "por el daño que han sufrido al encadenar esas interinidades y vivir con esa incertidumbre".

El objetivo del plan, que aprobará el Consejo de Ministros mañana a través de un real decreto-ley, es situar la tasa de temporalidad por debajo del 8 % para lo que se contempla un proceso de estabilización que afectará a más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 "como fecha límite improrrogable".

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha destacado tras la firma que "esto es solo el principio del camino", un "punto de partida" que debe ir acompañado de otras medidas para mejorar y modernizar la Administración.

Para cumplir los plazos, el acuerdo establece que las administraciones deberán agilizar los procesos selectivos, con la reducción de plazos, la digitalización de procesos o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, recoge el acuerdo.

El coordinador general del área pública de CCOO, Javier García, ha destacado que el plan "apuesta por dignificar a interinos y eventuales reconociendo que sus condiciones y derechos son iguales que los de fijos y funcionarios".

Y desde UGT, el secretario general de UGT Servicios Públicos, Julio Lacuerda, ha destacado que el acuerdo recoge medidas para evitar un abuso de la temporalidad que se ha venido produciendo de forma "cíclica" en España y establece plazos y medidas "imperativas".

20 DÍAS DE COMPENSACIÓN POR AÑO TRABAJADO

Otra de las claves del plan es que los interinos que no consigan hacerse con la plaza que están ocupando se irán con una compensación de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, tanto si son funcionarios interinos como personal laboral.

No obstante, en este último caso, al regirse por el Estatuto de los Trabajadores, recibirán la indemnización de 12 días por fin de contrato más una compensación hasta llegar los 20 días en total.

Para la adjudicación de estas plazas, se respetarán los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia, a través de concurso-oposición que tendrá una valoración del 40 % y que tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia.

Asimismo, el plan recoge que los mecanismos de movilidad o de promoción interna previos de cobertura de plaza serán compatibles y discurrirán en paralelo a los procesos de estabilización.

Las personas que no superen el proceso selectivo, aunque se marchen con la indemnización, se podrán integrar en bolsas de empleo de interinos específicas o en las bolsas ya existentes.

Por otro lado, se plantea reformar el Estatuto Básico del Empleado Público para establecer nuevas condiciones con las que contratar a empleados interinos.

Así, se podrá cubrir con un interino las plazas vacantes, cuando no sea posible hacerlo con un funcionario de carrera, solo por una duración máxima de tres años.

También podrán ser contratados interinos para sustituir de forma transitoria a sus titulares por el tiempo estrictamente necesario, para la ejecución de programas temporales, por un máximo de cuatro años, o por exceso o acumulación de tareas con un plazo máximo de nueve meses en un periodo de año y medio.