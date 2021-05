El Gobierno apuesta por garantizar condiciones mínimas a todo hogar con niños

Madrid, 15 may (EFE).- La pandemia ha evidenciado las carencias del estado de bienestar y la debilidad que ya sufrían muchas familias por la anterior crisis, explica a Efe la directora de Diversidad Familiar, Patricia Bezunartea, quien apuesta por garantizar unos mínimos que cubran las necesidades básicas en los hogares.

En el Día Internacional de las Familias, que este año la ONU dedica al impacto de las nuevas tecnologías en el bienestar de los hogares, Bezunartea expresa su preocupación por el aumento de las desigualdades y de la brecha digital durante la pandemia en los hogares más vulnerables.

"Tiene que haber un mínimo, independientemente de que tome la forma de prestación por hijo a cargo o de otra manera, pero que cubra las necesidades básicas de bienestar de la infancia y por ende de la familia; tiene que haber una forma de garantizar a todos los niños esos mínimos para desarrollarse plenamente".

Licenciada en Antropología Social y diplomada en Trabajo Social, la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales es la encargada de preparar la nueva ley de diversidad familiar para reconocer jurídica y socialmente a los distintos tipos de hogares, como los monoparentales (la mayoría encabezadas por mujeres), con partos múltiples o LGTBI, entre otros.

"Será una ley de protección a las familias en toda su dimensión, pero también es una oportunidad para avanzar en cómo podemos equiparar las oportunidades en todos los hogares", destaca en la entrevista.

Tras las medidas de urgencia adoptadas durante la pandemia, estima prioritario avanzar en la mejora del sistema de protección a nivel estructural, para al menos acercarlo a los estándares europeos. "Paradógicamente somos de los que más lejos estamos en protección a la infancia y a la familia".

"Los niños con independencia de la familia en la que nazcan tienen derecho a una serie de cuestiones materiales y otro tipo de apoyos, para tener un desarrollo que debe ser independiente de la situación familiar en la que vivan; no puede ser que un niño no pueda aprovechar al máximo su educación porque no tenga recursos para acceder a determinados servicios", asevera.

Preparan un libro blanco, junto a la Comisión Europea y la OCDE, para realizar un diagnóstico sobre la situación de la protección de las familias, identificar los ámbitos de más necesidad y comparar las prácticas de otros países.

"La sociedad española es más diversa que a la que se le da un reconocimiento formal, como las familias numerosas; pero hay otro tipo de familias que también lo merecen, como las monomarentales, LGTBI, reconstituidas o múltiples con varios hijos a la vez", insiste.

La ley está en fase de diálogo con otros ministerios, agentes sociales y comunidades autónomas, donde residen competencias en educación o servicios sociales, para la redacción de un anteproyecto que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha anunciado que quiere tener previsto a finales de este año.

En el día de las familias, Bezunartea quiere hacerles público su agradecimiento por el esfuerzo y el reconocimiento de la labor que han realizado durante el año de la pandemia. "Hemos visto a muchas familias con dificultades de todo tipo, económicas o de espacio durante el confinamiento, y han tenido que seguir trabajando y a la vez ocuparse de los niños, asumiendo lo que el sistema educativo no podía hacer".

Ana Rodrigo