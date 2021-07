El Gobierno autorizará los test sin receta en farmacias ante la quinta ola

Madrid, 13 jul (EFE).- El Gobierno va a autorizar finalmente la venta en farmacias sin prescripción médica de los test de autodiagnóstico de la covid-19, con el objetivo de facilitar la identificación de nuevos contagios ante la escalada de la quinta ola que eleva ya la incidencia acumulada a más de 400 casos.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas se han reportado 43.960 nuevos contagios, lo que eleva la incidencia acumulada en 68,72 puntos, hasta los 436,75 casos por cada cien mil habitantes.

Los jóvenes siguen protagonizando esta quinta ola y la incidencia acumulada en el grupo de edad de 20 a 29 años suben en más de 200 puntos en un día hasta situarse en los 1.421 casos por cada 100.000 habitantes.

Con el objetivo de aumentar la detección ante esta escalada de casos, en muchos casos asintomáticos y que en algunas comunidades están colapsando los servicios de atención primaria, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado en la Comisión del ramo en el Congreso que llevará al Consejo de Ministros del próximo 20 de julio el proyecto de Real Decreto sobre productos sanitarios para autodiagnóstico "in vitro" con el objeto de regular la venta y la publicidad de los test de autodiagnóstico.

Según Darias el pasado 8 de julio el Consejo de Estado dictaminó a favor de la reforma del Gobierno, que fue sometida a audiencia pública el pasado 30 de abril.

La autorización para la venta de este tipo de test ha sido objeto de polémica recurrente durante meses de pandemia, cuando varias comunidades, entre ellas Madrid, pidió que las pruebas de autodiagnóstico estuvieran disponibles en las farmacias, medida que nunca se aprobó.

"Tan pronto llegaron al mercado nos pusimos en marcha con la tramitación de este real decreto y estábamos esperando informe del Consejo de Estado para poder autorizarlo", ha justificado la titular de Sanidad.

El anuncio sido celebrado por los grupos de la oposición en el Congreso, aunque la mayoría ha recordado que se trata de una medida que llega tarde y que llevaban pidiendo desde hace tiempo.

"Lo llevamos pidiendo desde hace un año, desde que existen", ha subrayado Guillermo Díaz, de Ciudadanos, mientras que Concepción Cañadell, del PdCat, ha lamentado que "se ha desestimado el potencial de las farmacias" para realizar estas pruebas y Francesc Ertija celebraba su venta en estos establecimientos como se hace en otros países europeos.

Así, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, ha asegurado en un comunicado que el anuncio es una buena noticia para los ciudadanos y atiende la solicitud del sector de sumarse a la lucha contra la pandemia.

Además, explica que ya se ha elaborado unas guías para poder trabajar en un adecuado registro y comunicación de los resultados de estas pruebas, llamadas a facilitar la detección de nuevos casos ante la explosión de contagios.

No obstante, Darias se ha mostrado convencida de que España volverá "a reducir la tasa de contagios como ha hechos en otras ocasiones", pero advertía de que no se puede bajar la guardia "porque el virus sigue ahí al acecho de quien no está protegido".

A pesar de ello, ha destacado que la presión asistencial no tiene nada que ver con olas anteriores, aunque ha pedido prudencia a la población y respeto a las medidas contra los contagios para frenar los contagios.

Según los datos publicados por el Ministerio este martes, los enfermos que están en la uci superan ya el 8 por ciento del total, un porcentaje que en Cataluña se dispara al 20 por ciento.

En cualquier caso, Darias ha destacado que España sigue "cumpliendo con los objetivos" marcados y ha recalcado que la próxima semana en torno al 50 % de la población estará inmunizada contra el coronavirus al alcanzarse los 25 millones de vacunados con pauta completa.

De hecho, más de 22 millones de personas tienen los dos pinchazos, el 46,7 % de la población, de forma que España se encuentra a algo más de 2,8 millones de alcanzar la próxima semana la meta que se ha marcado el Gobierno.