El Gobierno francés quiere subidas salariales en los sectores en tensión

París, 6 sep (EFE).- El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, dijo este lunes que los sectores que tienen dificultades para encontrar mano de obra, como los restaurantes, los bares o los hoteles, tendrían que aumentar los salarios para hacer los empleos más atractivos.

"Hay que plantearse la cuestión de un mayor atractivo de estos sectores, lo que pasa también por una revalorización salarial", subrayó Le Maire en una entrevista al canal BFM.

Sin embargo, volvió a descartar un incremento del salario mínimo superior a la inflación: "no creo que sea la buena solución" porque eso "se va a pagar en empleo".

"Mi prioridad es el empleo, el empleo y el empleo", repitió Le Maire, después de recordar que en Francia hay un dispositivo automático que indexa el salario mínimo con la inflación, y que si los precios suben mucho en septiembre, esa revalorización automática se hará en octubre.

Una inflación sobre la que no mostró una preocupación particular porque a su juicio es consecuencia "del vigor de la recuperación económica" y no tiene carácter "estructural".

Preguntado sobre si vuelve a revisar al alza, como ya lo ha hecho este verano, sus previsiones de crecimiento para este año, se mantuvo en el 6 %, que "ya es excepcional", e insistió en que a finales de 2021 se alcanzará en Francia el nivel de actividad que había antes de que estallara la crisis del coronavirus, a comienzos de 2020.

Le Maire añadió que para 2022 espera un incremento adicional del producto interior bruto (PIB) del 4 %, lo que significa "un ritmo dinámico".