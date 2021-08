Gobierno de México insiste en "un signo claro" de descenso de la ola de covid

Ciudad de México, 24 ago (EFE).- El Gobierno mexicano insistió este martes en que hay "un signo claro" de descenso de la tercera ola de covid-19 que afecta al país a pesar de los recientes récords de contagios y a una semana de que comience el polémico regreso a clases presenciales.

Al abrir esta semana con un 10 % de contagios menos, México hila tres semanas consecutivas con una reducción semanal inicial, argumentó el funcionario encargado de la pandemia, Hugo López-Gatell, en la rueda de prensa diaria desde Palacio Nacional.

“Es muy probable que terminemos la semana, este próximo sábado, todavía con una reducción posiblemente alrededor del 5 %. Esto ya empezaría a ser un signo más claro de una tendencia de descenso de la tercera ola”, aseveró López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

LA TERCERA OLA

México vive desde hace casi tres meses una tercera ola de covid-19, que apenas el miércoles pasado marcó el máximo récord de contagios diarios, con casi 29.000, y superó las 250.000 muertes confirmadas, la cuarta cifra más alta del mundo.

Pero López-Gatell acusó a los medios de comunicación de "confundir a la ciudadanía" y enviar "mensajes contradictorios", al argumentar que los indicadores "permiten ver mucha consistencia en esta señal de reducción".

“En este momento podemos afirmar, con la información, que por tres semanas consecutivas hay un descenso en el número semanal de los casos. Posiblemente ya empiece una tendencia de reducción sostenida”, sostuvo.

A nivel nacional hay más de 20 de 32 estados en alerta por una ocupación hospitalaria general mayor al 50 %, según la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (Red IRAG) del Gobierno.

Pero el subsecretario comentó que "también se empieza a reducir la ocupación hospitalaria en varias entidades federativas", en particular en Ciudad de México, que ha sido el foco rojo de la epidemia en el país.

“La mortalidad también empieza a mostrar signos de reducción. 17 entidades federativas tienen una clara tendencia de reducción de la epidemia a partir de esta semana. Algunas acumulan ya cinco semanas o seis semanas de reducción”, mencionó.

EL REGRESO A CLASES

Estas cifras se presentan cuando el Gobierno de México prepara el regreso a clases presenciales para el próximo lunes con un plan que encuentra resistencia entre padres de familia.

México no tiene clases presenciales desde marzo de 2020 de forma generalizada en el país, lo que ha afectado a más de 30 millones de estudiantes.

Cuestionado por las preocupaciones, López-Gatell insistió en que las probabilidades de que un menor de edad tenga que hospitalizarse por covid-19 son de 0,004 % y que el riesgo de morir "es casi nulo".

"La situación con menores de edad respecto a covid, ni en México ni en el mundo ha mostrado que sea una población de especial riesgo", justificó.

LA APUESTA POR LA VACUNA

En tanto, México recibió este martes las primeras 1,75 millones de vacunas de Moderna donadas por Estados Unidos, que dentro de un mes enviará otro lote de este fármaco, además de 4,6 millones de unidades de AstraZeneca que arribarán las primeras semanas de septiembre.

El Gobierno ha descartado mayores medidas y ha apostado a la vacunación, con 81,2 millones de fármacos aplicados y 63 % de la población adulta con al menos una dosis.

“Es lo mejor para prevenir, para no hospitalizarnos y para que no haya fallecimientos, no tenemos otra opción mejor que vacunarnos", expuso el presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuestionado por el plan del Gobierno para las próximas olas de covid-19.

Sin embargo, solo 31,2 millones de personas han recibido el esquema completo en un país de 126 millones de personas.

El presidente López Obrador, quien ha cuestionado la utilidad de las dosis de refuerzo o "terceras dosis", prometió que el abastecimiento está garantizado porque su Gobierno ya ha pagado 30.000 millones de pesos (1.500 millones de dólares).

“Con la llegada de Moderna tendríamos ya, en aplicación en México, siete vacunas, que es uno de los portafolios más amplios del mundo”, resaltó a su vez el canciller, Marcelo Ebrard.