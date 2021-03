El Gobierno pide intensificar las medidas contra la covid porque la situación no es óptima

Madrid, 30 mar (EFE).- La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha alertado de que "no ha llegado la fase de relajación" frente al covid, por lo que ha señalado que "no podemos permitirnos ningún tipo de descuido" y ha reclamado intensificar las medidas de prevención de los contagios, al reconocer que la evolución de la pandemia "no es tan optima como nos gustaría".

Así lo ha dicho Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recordado que en algunas comunidades los datos de incidencia acumulada a siete días siguen en aumento y si no se corrige esa tendencia "puede llevarnos a escenarios conocidos de anteriores olas".

"El control de la pandemia depende de la actitud de cada uno, de la responsabilidad con que afrontamos nuestros movimientos e interacciones", ha destacado la portavoz, quien ha insistido en no relajar las medidas de prevención en los días festivos que se avecinan a pesar de que "todos tenemos ganas de dejar la fatiga pandémica".

Ha expresado su esperanza en que la evolución de la pandemia mejore con la campaña de vacunación, especialmente a partir de abril cuando se multiplicará por tres la llegada de las vacunas.