El Gobierno Vasco anuncia el cierre paulatino de los vacunódromos

Vitoria, 1 sep (EFE).- La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha anunciado que "en breve" se va a iniciar un proceso de "reorganización" de los puntos de vacunación contra la covid en Euskadi con el cierre paulatino de los vacunódromos, ya que solo faltan "algo más" de 200.000 personas mayores de 12 años por inocular.

Sagardui ha retomado este miércoles tras el parón vacacional sus comparecencias en comisión parlamentaria para informar a los grupos de la evolución de la pandemia de coronavirus y de la vacunación.

En su intervención ha reconocido que los grandes centros de vacunación "han resultado un éxito" pero también ha indicado que suponen "un enorme esfuerzo logístico y organizativo".

Ha añadido que gracias al avance de la vacunación, la población diana (mayor de 12 años) que falta por inocular en Euskadi se está reduciendo "rápidamente" y ha anunciado que en "breve" se iniciará el proceso de "reorganización" de los puntos de vacunación para "acomodarlos a la nueva situación".

Sagardui ha explicado que, al ritmo actual de llegada de vacunas y teniendo en cuenta las citas disponibles, en "pocas semanas" se podría culminar el proceso de vacunación de los mayores de 12 años. En concreto ha dicho que son "algo más" de 200.000 personas las que faltan por vacunar.

La consejera ha afirmado que concluir esa vacunación no quiere decir que la pandemia haya pasado. Ha explicado que hay personas que por alguna razón no han podido ser vacunadas y son vulnerables, otras que no han creado la inmunidad suficiente a pesar de haberse vacunado y que la población menor de 12 años todavía no se ha inmunizado porque por el momento no hay una vacuna para ellos.