El Govern baraja dejar salir de Cataluña en Semana Santa para visitas familiares

Barcelona, 9 mar (EFE).- El Govern catalán baraja relajar el actual confinamiento comarcal de cara a Semana Santa e incluso dejar salir del territorio catalán para visitar a familiares o allegados si la situación sanitaria sigue evolucionando favorablemente.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, quien ha dado cuenta de los acuerdos alcanzados en la habitual reunión semanal del Consell Executiu.

"Vamos a ver qué medidas podemos tomar, si vamos a poder flexibilizar la movilidad y hasta qué nivel", ha indicado Budó, quien luego ha dicho que el Govern debe "contemplar y poner sobre la mesa" la posibilidad de que "en fechas señaladas" -como fueron las pasadas navidades o ahora lo será Semana Santa- quienes tengan a "familiares o allegados" fuera de Cataluña puedan visitarlos.

Sí ha dejado claro que es un tema que "todavía no se ha abordado y, por tanto, no se puede explicar el contenido de una resolución que todavía no existe".

Pero "si los datos epidemiológicos acompañan", ha añadido la consellera, el Govern prevé relajar el actual confinamiento comarcal e incluso permitir salir de Cataluña por razones familiares.

"Creo que los indicios y los datos evidencian que posiblemente podamos dar pasos hacia adelante", ha celebrado Budó.

Según los datos de este martes, el riesgo de rebrote (EPG), el índice de crecimiento potencial de la epidemia, ha bajado de 200 puntos, el umbral considerado de riesgo muy alto, algo que no sucedía desde hace tres meses.

Además, la positividad, es decir, el porcentaje de los PCR y test de antígenos que dan positivo, se mantiene estable en el 4,63 %, una centésima más que ayer, pero por debajo del 5 % que la OMS establece para considerar controlable la pandemia.

Budó también se ha referido al "calendario" sobre las restricciones que estarán en vigor durante la Semana Santa, ya anunciado la semana pasada y con el que se quieren dar ya algunas certezas a la hostelería y la restauración.

Ha dicho que es algo que "se está acabando de trabajar en el ámbito del Procicat".