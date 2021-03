El Govern da por hecho que Cataluña mantendrá cerrado su perímetro en Semana Santa

Barcelona, 4 mar (EFE).- El Govern ha dado por hecho que mantendrá cerrado el perímetro de Cataluña durante la Semana Santa, mientras que el Procicat todavía no ha decidido si flexibilizará el confinamiento comarcal, ya que impera la "prudencia" para evitar que un aumento de la movilidad incremente los contagios.

Así lo han indicado en rueda de prensa el consellers de Interior, Miquel Sàmper, y la titular de Salud, Alba Vergés, después de que el Ministerio de Sanidad y las autonomías se dieron ayer de plazo hasta el próximo miércoles para aunar propuestas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de cara a la Semana Santa y encontrar una respuesta conjunta en todo el territorio que evite una cuarta ola de la pandemia.

"Nada nos hace pensar que el perímetro a nivel de Cataluña lo tengamos que mover de aquí a Semana Santa", ha advertido Vergés, que ha remarcado que el calendario de la epidemia "no está sujeto al calendario social".

Por su parte, Sàmper ha precisado que el Procicat aún no ha empezado a trabajar sobre el escenario de la Semana Santa -en la primera semana de abril- si sobre si podrían flexibilizar en Cataluña el confinamiento comarcal, pese a que son propuestas que están sobre la mesa.

Según el conseller, en el Procicat trabajan con cambios a una semana vista, con el objetivo de no dar un paso adelante y luego dos para atrás.

En este sentido, Vergés ha insistido que el confinamiento comarcal se mantiene vigente en Cataluña para mantener el control de la epidemia, ya que un aumento de la movilidad dispararía el riesgo de transmisión del virus, ya que se celebrarían muchos más encuentros sociales.

Vergés ha reconocido que una parte de la fatiga social lo provoca el hecho de no poder visitar a familiares y amigos que se encuentran en otras comarcas, pero ha apelado a la "prudencia", porque considera que aún no se dan las circunstancia para un "cambio de escenario", entre otros motivos porque, pese a que los contagios van de baja, aún no hay un porcentaje suficiente de población vacunada para poder "estar tranquilos".