Greenpeace eleva a 197.000 millones la inversión para la transformación verde

Madrid, 4 feb (EFE).- La organización ecologista Greenpeace ha elaborado 117 medidas para una transformación "verde y justa" de España que supondrían una inversión de 197.000 millones de euros en los próximos cuatro años (el 4,8% del PIB), financiados por los sectores público y privado casi a partes iguales.

El director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha presentado el informe "Darle la vuelta al sistema: Un 4,8% del PIB para entrar en números verdes", que cuantifica la inversión necesaria para la transición ecológica planteada por la organización ecologista para luchar contra la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad, construir una sociedad más resiliente y proteger el empleo.

Durante la presentación del informe, que ha tenido lugar en el Nueva Economía Fórum Tendencias, Rodríguez ha explicado que el 53,7% del coste de la ejecución de las propuestas lo asumiría el sector público y el 46,3% el privado, y se desarrollarían en torno a dos ejes: las personas y la descarbonización de la economía.

Estas medidas, ha indicado, no son sólo económicas (únicamente el 37% requiere financiación) sino que incluyen cambios normativos y alineamiento de las políticas públicas para lograr una transformación verde y justa, todo ello dentro de "una coyuntura dolorosa" como la de una sociedad afectada por la pandemia "que obliga a replantearnos la forma de relacionarnos con la naturaleza".

Rodríguez ha detallado que el 58% de las inversiones que plantea Greenpeace se destinan a la transformación del sistema energético para hacerlo cien por cien renovable, eficiente y con participación ciudadana (53.560 millones de euros, en su mayoría de inversión privada), y a medidas destinadas a vivienda y rehabilitación energética para la población más vulnerable (52.592 millones de euros principalmente de financiación pública).

Los ecologistas incluyen otras medidas destinadas al medio rural, a proteger y reconocer la conservación de la biodiversidad y a favorecer la agricultura ecológica y el comercio ecológico, local y de proximidad, que sumarían 23.000 millones.

También contemplan propuestas de “Transición justa”, que incluyen incentivos al empleo, a la transformación de la industria, a la “Agenda exterior” para un orden global más verde y resiliente, que sumarían 15.614 millones de euros, sin olvidar las relacionadas con la investigación, el desarrollo y la reconstrucción verde, cuya inversión ascendería a 22.776 millones de euros.

El 43,2% de las propuestas de Greenpeace son cambios normativos y regulatorios, el 34,1% requieren inversión o gasto y el 22,7% se dirigen a alinear las políticas públicas y sus prioridades hacia los objetivos energéticos y ambientales.

Según el director de Greenpeace, los fondos para llevar a cabo estos objetivos "no son adicionales" pues "muchos están asignados en distintas partidas" y aunque ha admitido que en la situación actual se debe "actuar con cautela porque no sabemos cuanto va a durar la pandemia ni su impacto", ha añadido que existe "espacio suficiente para afrontar este reto".

En el sector energético, el 78,4% de las inversiones las llevaría a cabo el sector privado y en el ámbito de la innovación, el 56,7%, mientras que en inversión pública la propuesta implicaría un esfuerzo adicional de 43.103 millones de euros respecto a los fondos de otros planes aprobados por el Gobierno y el 42% iría a rehabilitación energética de viviendas.

Greenpeace considera que la inversión pública adicional se podría obtener mediante una reforma que incluya la fiscalidad verde, además de los Fondos Europeos, que deben destinar un 37% (unos 27.000 millones) a “inversiones verdes” en los próximos tres años.

Para la transformación del sistema energético proponen 53.560 millones de euros de inversión en su mayoría a cargo del sector privado y adelantar de uno a tres años las que ya tiene comprometidas el Gobierno a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

En el sector del transporte y movilidad se proponen medidas por importe de 29.187 millones de euros; al entorno rural se destinan 23.000 millones de euros de inversión; 12.900 millones de euros irían a hacer más sostenible la industria y a generar empleo, mientras que para innovación y desarrollo de la agenda exterior serían 25.490 millones de euros.

En el trascurso de la presentación, el director de Greenpeace España ha expresado su confianza en alcanzar "un acuerdo de Estado" que permita sacar adelante una ley de Cambio Climático "que no peligre cuando haya alternancia de Gobierno" y aunque ha lamentado que "no se cumplan los objetivos para llegar al escenario de descarbonización del 2050" ha confiado en que "se mejore en el debate parlamentario" para que esta norma "no llegue a ser papel mojado".

Se ha mostrado además partidario de modificar este mismo año el modelo tarifario y el mercado eléctrico español porque "es prioritario si queremos una transición justa" y ha indicado que Greenpeace trabaja con el Ministerio de Transición Ecológica "para que no haya barra libre para poner placas solares o molinos y que el impacto sea el menor posible".

"La emergencia nuclear y el carbón no juegan un papel en la transición hacia un nuevo modelo energético", ha declarado el responsable de Greenpeace, que asegura que la gestión del agua y la participación de la sociedad serán "claves" en el camino hacia una transición justa. EFE

