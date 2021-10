Greta Thunberg y 50.000 jóvenes en Milán: "Estamos cansados del bla-bla-bla"

Roma, 1 oct (EFE).- La activista sueca defensora del medio ambiente Greta Thunberg encabezó hoy una manifestación que congregó a 50.000 jóvenes en Milán y afirmó que están cansados "del bla-bla-bla de los políticos", durante un nuevo acto de los "Fridays For Future" (Viernes para el futuro) con ocasión de la reunión Pre-COP26 en esa ciudad del norte de Italia.

Thunberg ha participado desde el pasado martes en el evento Youth4climate, en el que 400 jóvenes redactaron propuestas concretas para la cumbre del clima COP26 que se celebrará en noviembre en Glasgow (Escocia) y que terminó con las ya famosas huelgas por el clima y la manifestación.

"El cambio vendrá de las calles, de nosotros, no de las conferencias. La esperanza no viene del bla-bla-bla de los políticos, no viene de la falta de acción y de las promesas vacías. La esperanza somos nosotros, la esperanza es cuando la gente se une para un objetivo común. Tenemos todo el derecho a estar enfadados, a salir a la calle y pedir el cambio que no solo es posible, sino que también se necesita con urgencia", dijo Thunberg desde el palco.

Y agregó:" Los ministros del mundo reunidos aquí en Milán piensan que tienen la solución para el mundo con su bla-bla-bla y estamos cansados ??de esto. La crisis climática solo puede empeorar y, cuanto más esperemos, peor será".

Según los organizadores fueron 50.000 los jóvenes que hoy hicieron huelga y acudieron a la manifestación en la que se bailó y se cantó el himno partisano "Bella, Ciao" y que se abrió con una pancarta con el lema "El clima cambia, el sistema no".

Junto a Greta Thunberg estuvo la activista ugandesa Vanessa Nakate, quien dijo desde el escenario: “Seguiremos en huelga, no nos callaremos. Cuanto más hablamos, más fuertes nos volvemos. Si seguimos maltratando el planeta, la situación en África empeorará cada vez más”.

Iván, un joven de México, subió a la tarima para representar "al Sur global junto con otros países en desarrollo" y declaró que "no se puede resolver la crisis climática si no se rompen todos los mecanismos de opresión, comenzando por el capitalismo".

La manifestación hizo una parada en la plaza donde tiene su sede la Bolsa de Milán, en la que un centenar de jóvenes de la plataforma "Justicia climática" acamparon durante la noche y colocaron una gran pancarta con la frase "La bolsa o la vida", en el marco de una protesta pacífica.

De nuevo, mañana en Milán los jóvenes volverán a manifestarse en la llamada Marcha Global por la Justicia Climática.