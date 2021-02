Hay altos cargos en la lista de vacunados en Murcia, según diputados que la ven

Murcia, 12 feb (EFE).- Los cinco diputados de la Asamblea Regional de Murcia del PSOE, Vox y Podemos que han visto este viernes en la Consejería de Salud la lista de vacunados han confirmado a su salida que hay en ella altos cargos del Gobierno autonómico que no tenían que haberlo sido por el protocolo aprobado.

Según el socialista Alfonso Martínez Baños, "el presidente murciano, Fernando López Miras, está tardando en cesar a los miembros del Gobierno regional nombrados por él que se han vacunado", porque lo ha hecho "hasta el tato que tenía algún vínculo con el PP" y "ha habido un descontrol total y absoluto".

"No están todos los que son", ha añadido quien decía llevar consigo antes de entrar nombres de personas que se han vacunado con las dos dosis y no aparecen en la lista a la que ha tenido acceso.

La portavoz de Podemos, María Marín, ha calificado la situación de "vergüenza" y coincidido con el PSOE en que "hay altos cargos".

"Hemos conseguido datos que pueden ser relevantes y graves" que van a "estudiar y poner a disposición de la fiscalía" que investiga las irregularidades del proceso que provocó por haberse vacunado sin tener derecho a serlo la dimisión del consejero de Salud del PP y de la alcaldesa socialista de Molina de Segura y tiene en entredicho al edil de Deportes de Murcia, del PP, y al obispo de Cartagena.

La diputada de Vox expulsada del partido Mabel Campuzano ha definido la experiencia como "surrealista" y lamentado que la información facilitada no fuera "un poco más esclarecedora".

No ha obtenido la información que le interesaba, que era "el análisis de los criterios establecidos y si estos se cumplían".

Pidieron la información al Ejecutivo en virtud del artículo 13 del reglamento de la Asamblea, pero no pueden hacerla pública porque están amparada por la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Han dispuesto de 3,5 horas para analizar 50.300 nombres de los más de 80.000 vacunados, pero no han podido hacer copia ni fotos, solo tomar notas a mano en una misma habitación con un ordenador para cada uno y acompañados de funcionarios de la consejería.

No pidió ver ese listado Ciudadanos, socio de Gobierno del PP que pidió la dimisión del consejero cuando se supo de su vacunación y la del resto de altos cargos vacunados y ha promovido la comisión de investigación parlamentaria sobre el proceso de vacunación.

Según su coordinadora autonómica y portavoz del Gobierno, Ana Martínez Vidal, "no sirve de nada" acceder a esa lista si no se puede hacer pública, por lo que considera "más útil" la comisión.

Constituida hoy, el alcalde de Murcia, José Ballesta, a petición del PSOE por la cuestión del edil, y el diputado socialista en la Asamblea José Antonio Peñalver, médico vacunado, a propuesta del PSOE, serán los primeros comparecientes.

Un acuerdo entre Cs y el PSOE ha dejado fuera de la mesa de la comisión al PP, cuyo portavoz, Joaquín Segado, lo ha tildado de "cacicada que demuestra que el único fin es ir" contra su partido.

El viceportavoz socialista Francisco Lucas ha celebrado que han conseguido "el primer objetivo: que el PP no formara parte de la mesa", porque "no son de fiar y no podemos poner al lobo a cuidar de las gallinas".

Los parlamentarios se han dado un mes de plazo tras las comparecencias, cinco por grupo, para elaborar el dictamen de resolución con las conclusiones.

El portavoz naranja, Juan José Molina, ha puesto en valor que "solo el PSOE y Cs han presentado propuestas de trabajo" y que ellos solo van a llamar a comparecer a "los dirigentes del Servicio Murciano de Salud, que son los que pueden aportar datos relevantes".

"La experiencia dice que las comisiones de investigación son muy poco de investigación y mucho de circo político", ha considerado el diputado de Vox expulsado del partido Francisco Carrera, quien ha añadido que deben "llamar a miembros del Gobierno de la nación para que explique si ha habido dejación de funciones".

El diputado de Podemos Rafael Esteban ha explicado que solicitarán comparecencias de responsables y personas que "se ha hecho público que se han vacunado" para que expliquen "por qué, de parte de quién y por qué vía" lo hicieron.