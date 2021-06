"Aquí hay más futuro y más paz", dice refugiada siria

Bilbao, 20 jun (EFE).- Miembros de cinco familias sirias llegadas a Euskadi en marzo de 2019 se han vuelto a reunir en el Día Internacional de las Personas Refugiadas en un acto en Bilbao, donde la joven Sara, de 18 años, ha valorado: "Aquí hay más futuro y más paz".

Sara Alsalqueni es una de las personas sirias llegadas al País Vasco desde un reasentamiento de Jordania que han encontrado su nuevo hogar en Euskadi, en su caso en Vitoria.

Ella y su familia han participado en el acto organizado este domingo por el Gobierno Vasco en la plaza del Funicular de Bilbao para conmemorar el Día Internacional de las Personas Refugiadas.

"En Siria hay guerra, hay muerte. La situación es muy difícil. No hay futuro, no hay paz, no hay nada para los niños", ha relatado las joven en conversación con los periodistas.

El conflicto sirio se prolonga durante diez años y es el que más personas refugiadas genera en el mundo, con "6,8 millones de personas desplazadas", según ha destacado la máxima responsable del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Sophie Muller, participante en el acto, junto con la consejera vasca Beatriz Artolazabal.

Muller ha valorado el programa del Gobierno Vasco Patrocinio Comunitario, gracias al cual llegaron a Euskadi las cinco familias sirias citadas, que hoy residen en Bilbao, Arrigorriaga, Portugalete, Andoain y Vitoria.

Mediante este programa y con ayuda de personas voluntarias, estas personas reciben apoyos para que su adaptación e integración sea más sencilla.

Fue un programa piloto, que, según ha puesto de manifiesto la responsable de Acnur, ha servido de modelo para la puesta en marcha de programas similares en otras Comunidades Autónomas.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha anunciado su prórroga por dos años más.

La consejera ha calificado de "nuevos vascos" a las familias sirias y ha pedido a la ciudadanía vasca "salpicarse los miedos, desprenderse de los prejuicios y abrir la mente" para "darnos cuenta de lo enriquecedor que es conocer otras culturas y formas de afrontar la vida".

Según ha recordado, "cuando -los vascos- lo necesitamos, otros pueblos nos acogieron".

Es el caso de José Luis Etxebarria, "un niño de la guerra" de 91 años que ha participado en el acto para contar su experiencia como refugiado en Francia y Bélgica.

Según ha dicho, "hemos sido muy bien recibidos y atendidos" y los vascos "tenemos que responder" de igual manera y acoger.