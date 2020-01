Un hombre muere y su pareja está muy grave al incendiarse su casa en Murcia

Un hombre de unos 30 años, de nacionalidad boliviana, ha fallecido esta madrugada y su compañera sentimental, española, ha resultado herida muy grave, en un incendio originado, por causas que se desconocen, en una vivienda de Archena (Murcia), ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El teléfono único de emergencias 112 recibió pasadas las 4 de la mañana varias llamadas informando de que se había incendiado una vivienda de dos plantas de la calle Esparto de Archena y salía humo por todas sus ventanas.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y ambulancias con personal sanitario.

A su llegada, los bomberos rescataron a los dos ocupantes de la casa, aunque el hijo ya había fallecido.

La mujer fue atendida por los sanitarios y trasladada a la unidad de quemados del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y su pronóstico es "muy grave" debido a las quemaduras que sufrió, según informó a EFE una portavoz del centro sanitario.

Según las fuentes, un agente de la Guardia Civil tuvo que recibir asistencia sanitaria por la inhalación de humo, si bien no precisó traslado.

Según comentó a EFETV un vecino, acudió a la vivienda cuando escuchó unos fuertes gritos y vio humo, y aunque intentó entrar no pudo hacerlo porque la casa tenía rejas en todas las ventanas, por lo que hasta que no llegaron los servicios de emergencias no se pudo hacer nada.