Honduras acumula 3.662 muertos por covid-19 y 151.103 contagios en 11 meses

Tegucigalpa, 3 feb (EFE).- Honduras registró este miércoles un acumulado de 3.662 muertos por la covid-19 y 151.103 contagiados en once meses de pandemia, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

En su informe diario, el organismo indicó en un comunicado que con 24 nuevos fallecimientos, ya suman 3.662 desde que la pandemia de covid-19 se comenzó a expandir, en marzo de 2020.

Añadió que para diagnosticar los nuevos casos de contagios, el Laboratorio Nacional de Virología efectuó 3.850 pruebas, de las que 1.312 resultaron positivas, con las que la cifra global se elevó a 151.103.

El Sinager también registró 983 hondureños hospitalizados a causa de la covid-19, de los que 561 presentan una condición estable, 367 están graves y 55 en unidades de cuidados intensivos.

Se suman 150 nuevos pacientes recuperados, de manera que ya son 61.284 los que se han salvado de morir por la covid-19.

GOBIERNO ASEGURA QUE HABRÁ VACUNAS PARA TODOS

Sobre la vacunación de los hondureños, que podría comenzar en marzo, el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández ha dicho que tiene firmados cinco acuerdos de confidencialidad con casas farmacéuticas para asegurar vacunas contra la covid-19 para toda la población mayor de 18 años.

El 20 por ciento de las vacunas, donadas a través del mecanismo Covax/Gavi que impulsa la Organización de la Salud (AMS), llegarían en la segunda quincena de febrero.

Otra parte de las vacunas, alrededor de 1,4 millones, serán adquiridas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mientras que el resto las traería el Gobierno y serán gratuitas, según ha informado Hernández.

El viceministro de Finanzas, Marcos Midence, dijo hoy que el Gobierno tiene firmados cinco acuerdos de confidencialidad con laboratorios farmacéuticos para asegurar las vacunaciones contra la covid-19 para el resto de la población hondureña.

"Podemos decir que el Gobierno no se ha quedado con los brazos cruzados, solo esperando la donación del mecanismo Covax/Gavi", enfatizó el funcionario.

La semana pasada la iniciativa Covax/Gavi informó de que el primer lote para Honduras, de hasta 800.000 vacunas, tendrá prioridad para proteger al personal de salud, la tercera edad y personas con enfermedades de base.

Midence señaló que desde mediados de 2020, de manera bilateral y directa, "hemos estado entablando conversaciones con diferentes laboratorios y casas comerciales internacionales, con los que se han alcanzado avances sustanciales" para adquirir las vacunas y que, en algunos casos, ya se tienen acuerdos firmados de confidencialidad, que es el paso previo a la contratación.

"No es preciso lo vertido por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en el sentido que el Gobierno no ha hecho nada para adquirir las vacunas", recalcó Midence, quien explicó que no podía precisar detalles por los acuerdos de confidencialidad y las cartas de intenciones enviadas como pasos para tener asegurada la cantidad de vacunas necesarias para la población elegible.

Según Midence, el Gobierno incluso ha enviado "cartas de intención a casas farmacéuticas de nacionalidad rusa y china".

Honduras tiene una población de 9,5 millones de habitantes, de los que los menores de 18 años todavía no pueden ser vacunados contra la covid-19.