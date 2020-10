Honduras recuerda que la "pandemia no ha terminado" tras llegar a 2.612 muertos

Tegucigalpa, 23 oct (EFE).- El estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) les recordó este viernes a los hondureños que la pandemia de covid-19 no ha terminado en su país, después de que la cifra de muertos llegó a 2.612 desde marzo, cuando se comenzó a expandir la enfermedad.

"La pandemia no ha terminado, no salga si no es necesario", dijo el portavoz del Sinager, Francis Contreras, en el mensaje diario del organismo sanitario en cadena nacional de radio y televisión.

Agregó que se sigue viendo a muchas personas aglomeradas, algunas en eventos sociales o congregadas en otro tipo de reuniones, "lo que significa un alto riesgo de contagio", en un país que además ya suma 91.882 personas contagiadas.

Según el Sinager, de 1.461 nuevas pruebas PCR de laboratorio procesadas, 373 dieron positivo, siendo los departamentos de Francisco Morazán, en el centro del país, con 119 casos; Cortés con 111 y Yoro con 74, ambos en la zona norte, los que más contagios sumaron.

Honduras también registró hoy el fallecimiento de ocho personas más por covid-19, con las que los decesos ascendieron a 2.612 en más de siete meses de pandemia.

Se suman 646 personas hospitalizadas, de las que 496 presentan un cuadro estable, 125 están graves y 25 permanecen en unidades de cuidados intensivos.

La cifra de pacientes recuperados se elevó hoy a 37.697, con 565 nuevos casos que registró el Sinager.

Contreras reiteró la importancia que tiene que la población acate las medidas de seguridad para evitar más contagios y muertes en el país.

El funcionario recalcó que se siguen registrando a diario más casos de contagios y muertes, incluso entre personal médico que está al frente de la pandemia.

Los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, los de mayor crecimiento poblacional y económico, siguen siendo los principales epicentros de la enfermedad, aunque la incidencia de casos ha venido en aumento en otras regiones del país en las últimas semanas, según fuentes médicas.

Del total de casos con covid-19, el departamento de Cortés suma un poco más del 28 por ciento, seguido muy de cerca por Francisco Morazán.