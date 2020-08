Honduras sobrepasa los 52.000 casos de coronavirus y acumula 1.608 fallecidos

Tegucigalpa, 19 ago (EFE).- Honduras registró este miércoles quince nuevos fallecidos por la COVID-19 que elevan a 1.608 los decesos que deja hasta ahora la enfermedad en el país, mientras que otras 626 personas fueron confirmadas como portadoras del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, para un acumulado de 52.296 casos en el territorio hondureño.

El país registró en las últimas horas 626 casos positivos de 1.572 pruebas hechas por el Laboratorio Nacional de Virología y laboratorios privados, indicó en cadena nacional de radio y televisión el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) de Honduras, que tiene 9,3 millones de habitantes.

El departamento de Cortés, en el norte del país y epicentro de la pandemia, registró 348 nuevos casos del coronavirus, mientras que 66 contagios corresponden a Francisco Morazán, donde está situada Tegucigalpa, y 52 a Comayagua, región central.

Del total de nuevos fallecidos, cinco corresponden a Cortés, cinco a Olancho, dos a Comayagua, uno a Francisco Morazán, uno a Ocotepeque y uno Santa Bárbara, añadió la institución.

Hay 992 pacientes hospitalizados, 43 en unidades de cuidados intensivos, 228 en condición grave y el resto estables, según el organismo hondureño.

Las autoridades sanitarias aseguraron que 7.867 afectados ya se recuperaron clínicamente de la enfermedad, 206 de ellos fueron confirmados este miércoles, que en Honduras registra una tasa de letalidad del 3.07 %.

Los primeros dos casos de contagio con coronavirus fueron confirmados el 11 de marzo, y un día después el Gobierno decretó una "alerta roja" y un toque de queda, que se ha venido prolongando desde entonces, la última vez el pasado 28 de junio, hasta el 12 de julio próximo.

A finales de julio el Gobierno hondureño autorizó la reapertura de la economía hondureña y esta semana autorizó los vuelos internacionales, tras cinco meses de confinamiento.

La Mesa Multisectorial considera necesario autorizar la salida de personas el fin de semana de acuerdo al último dígito del carné de identidad o pasaporte.

“Ya no se discute si estamos o no de acuerdo, todos estamos de acuerdo en la necesidad de abrir los fines de semana, porque desde el punto de vista epidemiológico, no tiene sentido hacer interrupción los viernes y tener un descanso sábado y domingo”, dijo a periodistas subdirector de Operaciones de la Asociación Hondureña de Maquiladores (industria ensambladora) (AHM), Alden Rivera.

Hasta ahora la autorización permite la salida de personas solo de lunes a viernes según su número de identidad. El sábado y domingo no circula nadie, solamente personal autorizado.

Rivera destacó la necesidad de reactivar el sector turismo y aumentar la actividad comercial con la movilización de personas el fin de semana.