Honduras suma 252 casos de covid-19 y acumula 241.826 contagios desde 2020

Tegucigalpa, 6 jun (EFE).- Honduras sumó este domingo 252 nuevos casos de covid-19 y acumuló 241.826 contagios desde que comenzó la pandemia en el país, el 11 de marzo del año pasado, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Los nuevos contagios fueron diagnosticados al procesar 1.007 pruebas PCR, indicó el organismo sanitario en su boletín diario.

Señaló que la cifra de decesos confirmados por coronavirus SARS-CoV-2 ascendió a 6.479, es decir 19 personas más que la víspera.

En los hospitales hondureños se encuentran ingresados en este momento 1.117 personas, 589 de ellas presentan una condición estable, 465 están graves y 63 en unidades de cuidados intensivos, según el informe del ente.

En lo que respecta a los recuperados, hoy se sumaron 104 nuevos casos, con los que la cifra se elevó a 86.150, detalló el Sinager.

Los departamentos de Francisco Morazán, en el centro del país (donde se localiza la capital hondureña), y Cortés, en el norte, son los que más contagios registran.

El organismo advirtió nuevamente de que la pandemia de la covid-19 no ha terminado e hizo un llamamiento a la población a que, si no tiene necesidad de salir, no lo haga, y evite las aglomeraciones de personas para no contraer la enfermedad.

Honduras recibió hoy un donativo de Corea del Sur de 130 kits de extracción necesarios para diagnosticar la covid-19 en el país centroamericano.

Los kits de diagnóstico son parte de los reactivos que se necesitan para procesar pruebas PCR y con cada uno se pueden realizar 384 pruebas, por lo que permitirán procesar 49.920 pruebas en tiempo real, dijo el viceministro hondureño de Proyectos e Inversiones, Nery Cerrato.

Recibirán los kits de extracción el Laboratorio Nacional de Virología de Tegucigalpa, la capital de Honduras, (75 kits) , el laboratorio de Cortés (norte) 28, el de Atlántida (Caribe) 15 y el de Copán (occidente), 12, según las autoridades hondureñas.