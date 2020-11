Honduras supera los 107.000 contagios por covid-19 y muertos rozan los 2.900

Tegucigalpa, 27 nov (EFE).- La cifra de contagios con covid-19 en Honduras ascendió este viernes a 107.134 y los muertos a 2.899 luego de más de ocho meses de pandemia, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De 1.341 nuevas pruebas PCR de laboratorio, 453 dieron positivo, con las que ya suman 107.134 los contagios, indicó el Sinager en un comunicado.

El ente sanitario señaló que los hospitalizados suman 575, de los que 433 presentan un cuadro estable, 128 están graves y 14 en unidades de cuidados intensivos.

En lo que respecta a los recuperados, hoy se sumaron 222 nuevos casos, con los que la cifra se elevó a 47.576, agregó.

El Sinager añadió a sus registros siete nuevas muertes, para un total de 2.899 a nivel nacional. La tasa de letalidad se mantiene en 2,72 %.

Los departamentos de Francisco Morazán, en el centro del país, donde se localiza la capital hondureña, y Cortés, en el norte, son los que más contagios registran con más de 28.800 y 28.575 casos, respectivamente.

La pandemia de la mortal enfermedad sigue en alza en el país centroamericano, que mantiene una alerta roja (emergencia) por los daños severos que dejaron las tormentas tropicales Iota y Eta.

Más de 3,5 millones de personas resultaron afectadas por los fenómenos naturales, que dejaron más de 80 muertos en Honduras, según cifras oficiales.

A pesar de la alta incidencia de contagios y muertos por la enfermedad, las autoridades suspendieron las restricciones de circulación de la población para que se pueda abastecer de alimentos y otros servicios en medio de la emergencia por las tormentas tropicales.

No obstante, el organismo hondureño de Salud advirtió que la pandemia de coronavirus no ha terminado e hizo un llamamiento a la población a que si no tiene necesidad de salir, no lo haga, y evite las aglomeraciones de personas para no contraer la enfermedad.

La pandemia de covid-19 se comenzó a expandir en marzo en Honduras, que tiene una población que ronda los 9,5 millones de habitantes, de los que más del 60 % son pobres.

Los primeros dos casos de pacientes contagiados con covid-19 en Honduras fueron confirmados el 11 de marzo. Un día después el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández declaró emergencia nacional y un toque de queda que se ha venido prolongando, la última vez hasta el 25 de octubre.