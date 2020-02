Una mujer hondureña en China pide ayuda y seis compatriotas en cuarentena en crucero

Al menos seis hondureños que viajan en un crucero que permanece en las costas de Japón están en cuarentena por el coronavirus mientras que una universitaria de 26 años, que estudia en Hubei, China, solicitó este lunes ayuda al Gobierno de su país para regresar a la nación centroamericana.

La vicecanciller hondureña, Nelly Jerez, dijo a los periodistas en Tegucigalpa que, en el caso de los seis nacionales que se encuentran a bordo del crucero, hasta ahora ninguno ha dado positivo en las pruebas del coronavirus.

Agregó que dos de ellos son una pareja, de los que el hombre "en su momento presentó un cuadro febril, pero ya fue descartado".

"Su prueba dio negativo y a Dios gracias no presenta coronavirus, el resto de los hondureños son tripulantes, ellos continúan con sus trabajos dentro del crucero y no están siendo afectados hasta el momento", subrayó la alta funcionaria.

Jerez dijo que la pareja viajaba por turismo, mientras que los cuatro restantes son parte de la tripulación de la embarcación, en la que viajan más de 3.000 personas, entre pasajeros y tripulantes, según versiones procedentes de Japón.

En el crucero viajan personas de unas 50 nacionalidades, de las que varias han dado positivo al coronavirus.

Jerez no precisó la identidad de los hondureños que están en el crucero, pero señaló que se mantiene permanente comunicación con el embajador hondureño en Japón, Héctor Alejandro Palma.

Otro de los hondureños en cuarentena es la universitaria Katy Samantha Murillo Brooks, de 26 años, quien estudia en la provincia de Hubei, China.

En un vídeo difundido en redes sociales, Katy Samantha le hizo un llamamiento al Gobierno de Honduras para que le ayude a regresar a su país para volver a estar con su familia.

La universitaria dijo que es originaria de La Lima, departamento de Cortés, en el norte de Honduras, y que Hubei es vecina con Wuhan, la ciudad donde apareció el brote del coronavirus (COVID-19).

"Tengo 26 años de edad, soy de la Lima Cortés, estoy estudiando en Hubei y por este medio quiero pedirle al Gobierno de la República de Honduras que me ayude a ser evacuada, ya que las circunstancias por las que estoy viviendo son muy difíciles", indicó Katy Samantha.

Agregó que lleva "22 días en cuarentena" y que "no he podido salir de mi habitación por la prevención al virus que se origino en Wuhan, la cual es nuestra ciudad vecina".

"Poco a poco nos estamos quedando sin alimentación y agua potable, y es por eso que le estoy pidiendo al Gobierno que me ayude, porque yo quiero regresar con mi familia, ya que el estrés y la ansiedad no me dejan dormir bien y la falta de una buena alimentación debilita mi cuerpo y mis ánimos", enfatizó.

La hondureña también expresó que sus familiares "están muy preocupados" por ella y que "lo único que ellos quieren es que regrese, pero no hay manera", al menos hasta ahora.

Sobre el caso de la universitaria, la vicecanciller de Honduras expresó que es lamentable su situación y que han mantenido comunicación con ella "desde el día uno que se comunicó con nuestra embajadora Emy Bautista".

Añadió que Hubei, "lastimosamente es una zona donde hay un alto foco de contaminación del coronavirus y donde ha habido muertes".

Jerez indicó que la Cancillería de Tegucigalpa hace gestiones diplomáticas con Colombia para ver si es posible incluir a Katy Smantha entre el grupo de estudiantes colombianos que podrían estar siendo sacados de Hubei.

Las autoridades hondureñas esperan que la universitaria pueda salir de Hubei hacia el 21 de febrero y no descartan que otros países que están sacando a sus compatriotas de esa región de China, puedan incluir a Katy Samantha.

Hasta hoy las autoridades sanitarias de China han elevado el número de muertos por COVID-19 a 1.868 y a 72.436 el de contagiados de la nueva neumonía causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó de que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del lunes), había registrados 11.741 casos graves, mientras que 12.552 personas habían superado con éxito la enfermedad y habían sido dadas de alta.

La fuente añadió que se ha realizado seguimiento médico a 560.901 pacientes en contacto cercano con los infectados, de los cuales 141.552 siguen en observación.

De estos últimos, 6.242 son casos sospechosos de haber contraído el nuevo coronavirus, cuyo brote fue descubierto en enero pasado.