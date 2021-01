Hondureñas conmemoran su día exigiendo despenalizar el aborto y el fin de violencia

Tegucigalpa, 25 ene (EFE).- Decenas de mujeres conmemoraron este lunes el Día de la Mujer Hondureña exigiendo "abolir cualquier regresión constitucional" que penalice de manera absoluta el aborto y el fin de la violencia que les afecta en su país, donde en 2020 murieron unas 300.

Mujeres aglutinadas en varias organizaciones feministas realizaron este lunes un plantón frente a la estatua del Libertador Simón Bolívar en Tegucigalpa para rechazar una reforma constitucional aprobada la semana pasada que daría "carácter permanente" a la prohibición del aborto.

"No tenemos que celebrar, (pero) si mucho por exigir. Queremos visibilizar lo burros que son en el Congreso Nacional desde el momento que ya el aborto está penalizado, reformaron de nuevo blindando cualquier cambio", dijo a Efe la directora de la Asociación de Calidad de Vida, Ana Cruz.

Las mujeres "exigimos que se respeten nuestros derechos humanos, nuestros derechos sobre la salud sexual y reproductiva", enfatizó.

RECAPACITAR PIDEN A DIPUTADOS

El decreto de ley aprobado el jueves pasado por el Parlamento hondureño incorpora la prohibición absoluta del aborto en el artículo 67 de la Constitución de Honduras, donde la interrupción del embarazo en todas sus formas es penalizada desde 1997.

La Asociación de Calidad de Vida exigió al Estado de Honduras "abolir cualquier regresión constitucional en materia de derechos humanos de las mujeres, (como) el blindaje del artículo 67 de la Constitución que penaliza el aborto".

Según datos citados por Cruz, al menos 230.000 partos de menores de 19 años se registraron en Honduras en 2020 y la mayoría fueron su origen en violaciones, muchas de ellas por sus familiares.

"Exigimos a este Congreso que recapacite" en la aprobación del decreto de ley presentado por el diputado oficialista Mario Pérez, uno de los vicepresidentes del Parlamento de Honduras, señaló Cruz.

Las mujeres también solicitaron "separar de manera absoluta a la Iglesia y el Estado para mantener relaciones de respeto y neutralidad en las decisiones y legislaciones sobre el cuerpo y la autonomía de las mujeres":

JUSTICIA POR ASESINATOS

El Estado también debe "priorizar" en la prevención y atención de casos de violencia contra las mujeres y las niñas en Honduras, un país marcado por el machismo y donde al menos 300 murieron de forma violenta en 2020.

"Exigimos justicia para las mujeres en el caso de los 300 feminicidios que se registraron en 2020 y las 105.000 denuncias por violencia doméstica", enfatizó Cruz.

La Asociación de Calidad de Vida exigió además al Estado reconocer "el estado de emergencia por feminicidios en el país, ya que en 2020 (fue) un año aterrador para muchas mujeres que tuvieron que batallar con dos pandemias, la del covid-19 y el machismo".

Cruz lamentó que las mujeres no son escuchadas en Honduras, donde los "fundamentalistas se han metido a gobernar en este Congreso Nacional, no nos escuchan a las mujeres, no tenemos voto, ni voz".

"Nacer mujer (en Honduras) significa la disputa de opresores sobre el derecho de su cuerpo, la continua e interminable violencia, muerte, impunidad y odio", subrayó la organización feminista.

Aseguró además que para cada mujer en Honduras es "un reto diario nacer y crecer en una sociedad machista patriarcal y devoradora de mujeres".

2020, UN AÑO OSCURO PARA LAS MUJERES

El 2020 fue un "año oscuro para la vida de las mujeres" en Honduras por la violencia, señaló la directora de Asociación de Calidad de Vida, quien lamentó que el Parlamento no haya aprobado la Ley de Casas Refugio, presentada en 2018, para mujeres víctimas de la violencia machista en el país.

Otro grupo de mujeres exigieron también al Parlamento despenalizar el aborto en casos de que peligre la vida de la mujer embarazada, el feto padezca una alteración estructural congénita de carácter mortal, y cuando el embarazo es producto de una violación sexual.

Aglutinadas en organizaciones como Somos Muchas y el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, las mujeres participaron en una movilización que finalizó en las cercanías del Parlamento hondureño.

Los accesos al Parlamento fueron acordonados este lunes por decenas de policías y militares por la ceremonia de instalación del cuarto y último período de sesiones de la legislatura 2018-2022.