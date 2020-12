Hospitales en Ciudad de México viven saturación ante angustia de pacientes

México, 15 dic (EFE).- Los hospitales en la Ciudad de México que atienden la covid-19 están casi al límite. La saturación hospitalaria por la pandemia se mantiene en niveles muy elevados en la Ciudad de México, foco rojo de la pandemia en el país, que suma más de 114.000 muertos y 1,3 millones de casos.

Lo saben los familiares de los pacientes que tienen que buscar por horas una cama disponible para sus enfermos, mientras ven con angustia cómo el virus empieza a hacer estragos en sus allegados.

Virginia Mariela pasó seis horas buscando un hospital para su hermana: "Horrible, recorrimos como siete hospitales", afirma este martes a Efe.

Comenta que durante esa búsqueda, su hermana no podía respirar y, tras insistir, por segunda ocasión, fue recibida en el Hospital General del Parque de los Venados.

Según datos de las autoridades sanitarias de la capital, la ocupación hospitalaria de camas de terapia intensiva es del 75 % y están buscando ampliar otras 500 camas esta semana.

Mientras que el ministerio de Salud federal sitúa en el 83 % la ocupación para camas en general del 71 % en las camas con ventilador (para pacientes críticos), por lo que siguen negando que las instituciones de salud capitalinas tengan una ocupación del 100 %.

"Si bien, es cierto que hay unidades médicas que pueden estar llegando a un punto de saturación, las instituciones no están al 100 %. Todavía tienen disponibilidad de camas con ventilador", enfatizó el lunes en la noche José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

No obstante, hay grandes dificultades para encontrar camas.

Diana Laura Gómez afirma que hace tres días que su abuela está hospitalizada. Aunque fue diagnosticada en el Instituto Nacional Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", tuvo que ser trasladada a otros centro médico porque no había camas disponibles.

"Esperamos dos días para que la trasladaran aquí. Pasó muy rápido, pero sí es difícil encontrar un hospital", afirma.

CAPACIDAD, PERO SIN INSUMOS

Este lunes se alcanzó el pico máximo de hospitalizaciones, con 4.598 pacientes, mientras que el límite anterior había sido en mayo con 4.553.

Tan solo en la última semana, unas 3.517 personas han ingresado en los hospitales por covid-19 y 1.032 están en camas con ventilador, según datos de la Secretaría de Salud capitalina.

Es por ello que la tensión en las inmediaciones del área covid en los hospitales es evidente.

En las últimas semanas, en la Ciudad de México, se han disparado las hospitalizaciones porque "la afluencia no para", reconoce a Efe una enfermera del hospital de especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI quien pidió el anonimato.

Y aunque este hospital se reporta con disponibilidad, lo cierto es que ya no recibe más pacientes.

"El tercer piso está vacío. Tenemos 24 camas disponibles en el tercer piso, pero no hay insumos. No tenemos puntas, respiradores por eso ya no recibimos a más", manifiesta.

Con lágrimas, esta enfermera asegura que el centro médico solo les ha proporcionado una bata y una careta como equipo de protección

Y por ello al menos 75 % del personal se ha infectado y ha habido decenas de muertes de compañeros, siempre según sus palabras.

Reconoce que el personal de salud de este y otros hospitales están cansados, devastados "y lo peor es que no nos protegen".

PUESTOS DE PRUEBAS AL TOPE

El alza en el número de casos positivos llevó a la capital mexicana a instalar puestos de detección de covid-19 en diversos puntos de la ciudad, donde la ciudadanía puede ir a realizarse pruebas rápidas gratuitamente.

Sin embargo, los quioscos también están saturados. Víctor Manuel Ornelas y Susana Ortiz son esposos. Llegaron a las 3.30 de la mañana (09.30 GMT) del martes a la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc para hacerse una prueba junto a su hija.

"Salimos negativos, pero mi hija que andaba con síntomas salió positiva", aseguran los octogenarios quienes no pueden ocultar su preocupación, incluso con mascarillas.

Diariamente, cientos de personas hacen fila desde la madrugada para alcanzar una prueba, por eso quienes llegan a las 7 u 8 de la mañana ya no alcanzan una de las 160 fichas que reparten para hacer el test.

Bryan Álvarez tuvo suerte. Llegó antes de las seis y gracias a que alguien dejó su lugar logró alcanzar la última ficha de esta mañana.

Dice que no tiene síntomas, pero su madre y su padrastro desde hace una semana dieron positivo al coronavirus. Él cree que es asintomático y ha venido a realizarse la prueba.

"Puedo ser un peligro", afirma. Él es quien sale a hacer las compras "puedo contagiar gente sin saberlo y sentirme culpable por ello".

NO RELAJARSE

Si bien la aprobación de la vacuna contra la covid-19 de la farmacéutica Pfizer ha venido a ser un halo de esperanza para el mundo, el doctor Xavier Tello, médico cirujano y consultor en comunicación en salud, señala que pensar que esta será la solución definitiva es un error.

"La inmunidad no se va a lograr en años. No sabemos cuando será seguro salir a la calle y cuándo vamos a tener vacunada al 75 % de la población" tal y como estima el Gobierno federal, afirma.

Este martes, las autoridades federales confirmaron que las primeras vacunas de Pfizer podrían aplicarse a finales de diciembre, luego de que este 18 de diciembre se realice un "simulacro" de vacunación.

Y apenas este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó nuevamente a la población a quedarse en casa, seguir con las medidas sanitarias y cuidándose hasta el 24 de diciembre.