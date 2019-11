La huelga de las futbolistas obliga a suspender todos los partidos de este fin de semana

Este fin de semana ha comenzado la huelga indefinida de las futbolistas de Primera División de la Liga Iberdrola. El objetivo es desbloquear el convenio colectivo -catalogado ya como 'convenio de la igualdad'- que los sindicatos llevan un año tratando de pactar con la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino.

El paro afecta a los partidos de Liga y se llevará a cabo durante los fines de semana que haya encuentros. El primer síntoma de la realidad de la huelga llegaba con la suspensión del Espanyol-UD Granadilla Tenerife Egatesa, que estaba programado para este sábado.

La huelga está siendo un éxito, hasta el punto de que se han suspendido los ocho partidos que estaban previstos para el fin de semana. Así lo ha confirmado en su perfil de Twitter la Asociación de Futbolistas Españoles.

En el mensaje, adjuntan un comunicado en el que subrayan que en este "fin de semana histórico" ha sucedido lo mismo que en marzo de 1979, cuando el fútbol masculino de Primera y Segunda protagonizó la conocida como 'huelga de las botas caídas'.

Esta es la primera huelga en el fútbol femenino de la historia y detrás de ella hay dos asuntos fundamentales, por un lado el salario mínimo y, por el otro, la cláusula de parcialidad. Durante estos meses, los sindicatos han hecho varias ofertas para fijar un sueldo base de entre 16.000 y 20.000 euros y que la parcialidad solo pueda ser del 75%. Es decir, que las jugadoras que tengan contratos por horas no puedan cobrar menos del 75% de ese sueldo base.

Además de estos dos puntos, también piden negociar sobre otros asuntos, como los 30 días de vacaciones al año o poder cobrar el 100% de su salario aunque estén de baja. También consideran imprescindible incluir medidas que protejan la maternidad y eviten discriminaciones, así como un protocolo contra el acoso.

Durante estas dos primeras jornadas de paro, las futbolistas han recibido diferentes muestras de apoyo, muchas de ellas de compañeros masculinos.

Además, ellas mismas, en sus perfiles de Twitter también se han dado ánimos ante la huelga y han reivindicado de nuevo la necesidad de luchar por sus derechos y por un futuro mejor.

First historical strike in Spain 🇪🇸!!! We need to fight for our rights, for a better future for all of us and also for the new generations #HuelgaPorLaIgualdad#ConvenioFemeninoYa 💪🏻 https://t.co/Ax12RSEip8