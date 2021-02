Igualdad se desmarca de la Ley Zerolo y dice que no será eficaz contra el racismo

Madrid, 16 feb (EFE).- El Ministerio de Igualdad no ha querido desvelar cuál será el voto de Unidas Podemos en la toma en consideración de la Ley Zerolo que esta tarde va al Congreso de los Diputados, pero considera que ésta no será efectiva en la lucha contra el racismo al no tener en cuenta a las personas en situación irregular.

En declaraciones a los periodistas, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, ha insistido en que la competencia directa en materia de Igualdad de trato la tiene el ministerio que dirige Irene Montero y se ha distanciado de la ley presentada por el PSOE, que va esta tarde al Congreso de los Diputados.

Preguntada por el sentido del voto de Unidas Podemos, socio de gobierno, Vera ha indicado que esa decisión la debe tomar el grupo parlamentario.

La Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación del PSOE -conocida como Ley Zerolo- ha encendido la polémica entre los dos socios de gobierno y se suma a las discrepancias sobre la propuesta de Igualdad sobre la ley trans.

De hecho, el texto del PSOE se solapa en buena medida con dos de los principales proyectos del Ministerio de Igualdad, la ley LGTBI y la ley trans, pero incluye otro tipo de discriminaciones, como el origen racial, étnico o motivos religiosos.

"Me parece que una ley que pretende luchar contra el racismo y no tiene en cuenta a las personas que están en una situación administrativa irregular es difícil que sea efectiva", ha comentado la secretaria de Estado.