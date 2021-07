Illa critica a quienes "los lunes aciertan la quiniela de los domingos"

Valencia, 19 jul (EFE).- El exministro de Sanidad Salvador Illa ha manifestado este lunes sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal el confinamiento del primer Estado de alarma que los que, "como siempre, los lunes aciertan la quiniela de los domingos", deberían revisar "lo que decían en su momento".

"No hubo un solo voto en contra del Estado de alarma; hubo abstenciones", por parte de Junts per Catalunya, ERC, la CUP y Bildu, ha destacado Illa, quien ha subrayado: "nadie que se aproxime con objetividad a este asunto" puede decir que el Gobierno no tuvo puntualmente informado al Congreso de los Diputados.

El líder del PSC en el Parlament de Cataluña dicho a los medios de comunicación tras reunirse con el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que respeta la decisión del Constitucional, pero ha defendido que en aquel momento se hizo a su juicio "lo que se tenía que hacer, que era actuar para salvar vidas".

Ha destacado que compareció semanalmente en el Congreso como ministro de Sanidad y que cada quince días se sometió a la consideración de la Cámara la prórroga del estado de alarma, por seis veces consecutivas, pues fue "un empeño muy personal" del presidente del Gobierno que el Congreso diera "luz verde" a las prórrogas.

Illa ha recordado que entonces había quienes mantenían que había que recurrir a la legislación ordinaria para tomar estas medidas y no hacía falta recurrir al Estado de excepción o de alarma, cuando más bien el Constitucional parece que "apunta en sentido inverso" e incluso había que ir a "instrumentos todavía mucho más poderosos".

El exministro ha considerado que se adoptaron las medidas "que había que adoptar en aquel momento, que no era fácil para nadie", y ha reivindicado tanto el apoyo que la medida obtuvo en el Congreso como la rendición de cuentas que se hizo para recabar la extensión del Estado de alarma hasta seis veces consecutivas.