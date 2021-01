Illa sobre la vacunación: Los cargos públicos debemos ser los más ejemplares

Madrid/Sevilla, 20 ene (EFE).- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apelado este miércoles a la responsabilidad para respetar la prioridad de grupos establecida en el plan de vacunación contra el coronavirus, un mensaje que ha dirigido especialmente a los cargos públicos, que deben ser "los más ejemplares de todos".

Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud al ser preguntado por los distintos casos aparecidos de personas que han recibido una dosis del fármaco sin pertenecer a ninguno de los grupos diana contemplados en la estrategia de vacunación como el ya exconsejero murciano de Salud Manuel Villegas.

Así, Illa, que ha destacado que él ha "colaborado muy bien con el consejero de Murcia", ha querido recordar "a todo el mundo que hay que seguir por el bien de todos el plan" diseñado por los expertos y que ha priorizado en una primera fase a internos y trabajadores de residencias personal sanitario de primera línea, otros profesionales sanitarios y grandes dependientes no institucionalizados.

"Todos vamos a estar vacunados y vamos a tener acceso a una vacuna segura y eficaz, pero no todos de golpe", ha dicho el ministro antes de abundar en que "todos tenemos que predicar con el ejemplo". Sobre todo, los cargos públicos: "Debemos ser los mas ejemplares de todos".

Sobre la posibilidad de que se tome algún tipo de medida sobre los responsables de estas conductas, que también se han dado entre alcaldes de varios municipios, el ministro ha respondido que "si hay que sancionar a alguien, corresponde hacerlo a las comunidades respectivas".

No obstante, la mayor garantía de que no se reproduzcan es "la responsabilidad". "De esta no salimos si no es todos juntos", ha concluido.