El incendio de Navalacruz (Ávila), aún sin controlar, el mayor de los activos

Madrid, 16 ago (EFE).- El incendio forestal declarado este fin de semana entre los municipios abulenses de Navalacruz y Cepeda de la Mora, que ha arrasado hasta ahora al menos 12.000 hectáreas, es el mayor de los registrados en España el pasado fin de semana en medio de una ola de calor que ha generado un alto riesgo en muchas regiones.

El fuego originado en Ávila ha quemado "no menos de 12.000 hectáreas" y se prevé la "estabilización general del perímetro", de unos 80 kilómetros, en las próximas horas, aunque eso no significa su control, según ha indicado la Junta de Castilla y León.

Este fuego se declaró a las 10:44 horas del pasado sábado a la altura del kilómetro 38 de la N-502 (Ávila-Córdoba), donde comenzó a arder un coche, y desde ese punto las llamas se extendieron hacia el monte.

Esta situación, agravada por las altísimas temperaturas, un viento calmante y la práctica ausencia de humedad, contribuyeron a la rápida expansión de unas llamas que provocaron la evacuación de cerca de mil personas de ocho núcleos de población de tres municipios.

En este sentido, la Junta ha señalado que no se van a "precipitar en el realojo" hasta que no exista una "absoluta y total seguridad" de que la población de esas localidades no corre peligro.

El de Ávila es, sin duda, el mayor de los incendios declarados el fin de semana, en el que se han iniciado otros de menores dimensiones.

En la Comunidad de Madrid, el fuego declarado ayer en la localidad de Batres, al sur de la región y que ha afectado a 191 hectáreas, se encuentra en fase de control: ya no existe riesgo para la población y se prevé que sea controlado en las próximas horas.

En la Comunidad Valenciana, los servicios de Emergencias de la Generalitat han dado por controlado a primera hora de la tarde de este lunes el incendio de Azuébar (Castellón), que ha afectado desde el fin de semana a unas 420 hectáreas, 220 de ellas dentro del parque natural de la Sierra de Espadán.

Según ha informado el 112 Comunitat Valenciana, ya no hay puntos calientes en todo el perímetro y, en consecuencia, se ha retirado el personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las brigadas forestales de la Diputación de Castellón, mientras que en la zona permanecen cuatro unidades de bomberos forestales de la Generalitat.

En Tarragona, un incendio declarado hacia las dos y media de esta tarde en una zona boscosa del barrio de Sant Salvador también ha obligado a cortar la carretera N-240 y los bomberos se centran en impedir el avance del fuego hacia el municipio vecino de Palleros, según han informado los Bomberos de la Generalitat.

En Andalucía, la primera medición realizada por el Infoca sobre la superficie afectada por el incendio declarado en la tarde del domingo que amenazó al núcleo urbano de Villaharta, en Córdoba, calcula que se han visto afectadas 112,88 hectáreas, han indicado a Efe fuentes del dispositivo contra incendios de la Junta.

El fuego fue dado por estabilizado, lo que supone que las llamas se mantienen dentro de un perímetro, a las 6:45 horas de este lunes, casi once horas después de que comenzase a un kilómetro y medio de Villaharta, en la carretera que une este municipio y Pozoblanco.

También en Córdoba un fuego mantiene esta tarde cortado el tráfico en ambos sentidos de la N-502, el principal acceso a la comarca del valle de los Pedroches desde Córdoba, entre los kilómetros 380 y 385, entre los términos municipales de Espiel y Alcarecejos, ha señalado a Efe la Guardia Civil de Tráfico.

En Burgos, el incendio que se originó ayer a las 19:00 horas y provocó el corte de la N-1 y la A-1, a la altura de Pancorbo (Burgos), por la densa humareda, se ha declarado controlado. Fuentes de los bomberos de Miranda de Ebro (Burgos) que intervinieron para sofocar el fuego han dicho a Efe que el origen fue el incendio de un camión que transportaba paja, provocado, al parecer por el recalentamiento de los frenos del vehículo.

En la misma comunidad se ha dado por controlado el incendio que se originó el sábado en Santa Lucía de Gordón (León), que al parecer fue intencionado y que ha calcinado 15 hectáreas de arbolado. En la provincia de León hay, además, otros dos fuegos activos en el municipio de Riello.

En Galicia, el incendio forestal que quemó 20 hectáreas en el núcleo de Prado, en Vilar de Barrio (Orense) y que obligó a cortar varias horas la línea ferroviaria Zamora-Orense, ha quedado estabilizado a las 13:40 horas de hoy tras originarse a las 22:35 del domingo.