La incidencia de los ERTE baja a 253.969 trabajadores a 15 de septiembre

Madrid, 16 sep (EFE).- Los trabajadores en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) han continuado disminuyendo en septiembre, con un descenso en 18.221 personas, lo que sitúa el total en 253.969 personas con datos a día 15 del mes.

En rueda de prensa, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha explicado que aproximadamente uno de cada tres trabajadores en ERTE (79.043 personas) tiene solo suspensión parcial -con lo que mantiene un porcentaje de actividad-, mientras que dos de cada tres están en suspensión total (176.926 personas).

Por modalidad, 107.011 trabajadores están en ERTE de sectores ultraprotegidos, el 77 % de ellos en el comercio, servicios de comidas y bebidas, servicios de alojamiento, transporte y agencias de viaje.

Otros 55.407 trabajadores se enmarcan en ERTE de impedimento o limitación, el 70 % en hostelería y comercio.

Los restantes 91.551 trabajadores se encuadran en ERTE que no tienen exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social y que no están concentrados en ningún sector en particular.