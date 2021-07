La incidencia semanal en Alemania sube a 10 casos con leve ascenso continuado

Berlín, 18 jul (EFE).- La incidencia de contagios con la covid-19 ha escalado en Alemania hasta los 10 casos en siete días y por 100.000 habitantes, tras varios días de leve pero continuado ascenso.

El Instituto Robert Koch de virología (RKI), competente en la materia en el país, notificó este domingo que el nivel de contagios de acuerdo a este indicador es de 10,0, frente a los 9,4 registrados el sábado y los 6,2 de la semana anterior.

La incidencia semanal por 100.000 habitantes es el principal factor en Alemania para determinar los sucesivos niveles de actuación, que empiezan a activarse a partir de los 35 casos para ir en ascenso gradual.

El ministro de Economía, el conservador Peter Altmaier, descartó que vaya a procederse a nuevos cierres en la restauración o el comercio, como los dictados en los meses anteriores cuando la incidencia se disparó.

"Impediremos nuevos cierres. Serían demoledores para tantos comercios y restaurantes que han tenido que cerrar durante meses", aseguró el ministro, en declaraciones al dominical del sensacionalista diario "Bild".

"No hay razón para adoptar este tipo de medidas mientras no haya una saturación de la sanidad pública, lo que ahora mismo no se perfila vaya a ocurrir", añadió.

Alrededor de un 46 % de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna, mientras que el porcentaje de quienes recibieron al menos la primera dosis roza el 60 %, según las últimas cifras del RKI.

El pico en la incidencia semanal se alcanzó en diciembre, con 196,7 casos semanales por 100.000 habitantes, situación que precipitó el cierre de comercios, cultura, restauración y demás servicios no esenciales.

Hacia finales de mayo, tras meses de mantener duras restricciones, aunque sin restricciones generales a la movilidad, se logró un descenso continuado hasta quedar la media nacional por debajo de los 100 casos.

A finales de junio se había bajado a los cinco casos semanales por 100.000 habitantes, en medio de la progresiva y cautelosa reapertura de la vida pública.

En las últimas 24 horas el RKI ha verificado 1.292 contagios, frente a los 745 del domingo anterior. El número de víctimas mortales notificadas este domingo es de 3, frente a los 6 de una semana antes.

Desde el inicio de la pandemia se han confirmado en Alemania 3,7 millones de contagios -de los cuales, 3,6 millones son pacientes recuperados- y un total de 91.362 fallecidos con o por la covid-19.