Indígenas acampan en un parque de Bogotá y exigen un albergue fijo durante la pandemia

Bogotá, 12 ago (EFE).- Más de un centenar de indígenas desplazados por el conflicto armado en Colombia permanecen en un campamento improvisado en el parque Tercer Milenio del centro de Bogotá a la espera de que la Alcaldía les provea alojamientos definitivos durante la pandemia del coronavirus.

Las familias llegaron hace ocho meses a la ciudad huyendo de los enfrentamientos entre grupos ilegales en los departamentos de Risaralda y Chocó. Sin embargo, una vez comenzó la emergencia sanitaria quedaron en la intemperie y sin ingresos.

"A principios de enero nos brindaron un techo y alimento por 90 días. Cuando terminó este contrato, la familia embera, que no tiene empleo, se quedó sin dinero para pagar su techo", dijo a Efe Eduardo Mamundie, secretario de la comunidad embera chamí.

Por la crisis declarada por el coronavirus los pocos ingresos que devengaban se agotaron y las ayudas entregadas por la Alcaldía de Bogotá, según dicen, resultaron insuficientes.

RESPUESTA DEL GOBIERNO LOCAL

Sin embargo, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, explicó este miércoles que estas familias, que tenían como principal forma de sustento la venta de sus artesanías, han recibido acompañamiento integral de la Alcaldía.

"Con el inicio de la pandemia se agravó su situación de ingresos y sustento, ya que la venta de artesanías y otras actividades que estaban desarrollando en la ciudad era insuficiente", explicó el funcionario.

Gómez subrayó que durante los meses de la pandemia (marzo-agosto) la Alcaldía ha acompañado a 237 familias emberas mediante un "diálogo permanente" y les ha ofrecido soluciones a sus necesidades con un desembolso de 744 millones de pesos.

Ese dinero, según los soportes divulgados por la administración, se ha destinado a diferentes rubros que incluyen kits de alimentación, transferencias monetarias en efectivo, auxilio para la reparación a víctimas y acompañamiento social.

"Todos están recibiendo las mismas ayudas. A todos les hemos hecho transferencias monetarias, se les brinda arrendamiento solidario, posibilidades de albergue y mercados", detalló.

RIESGO DE CONTAGIO

Gómez aseguró que la Alcaldía ha tenido que intervenir en siete oportunidades las ocupaciones ilegales en espacios públicos de estas familias y que en cada ocasión los indígenas han sido reubicados en albergues pagados por el Gobierno.

Para el secretario, hay varias familias que a pesar de las ayudas recibidas "exponen a niños y a toda la ciudad de Bogotá a contagios por coronavirus".

"Nos encontramos en el pico de la pandemia por coronavirus. Las aglomeraciones en el espacio público suponen riesgos de contagio y en la comunidad que se encuentra hoy en el Tercer Milenio hay al menos siete casos probados de COVID-19, casos que ellos conocen", resaltó Gómez.

TRASLADO A CORFERIAS

La Alcaldía ofreció a estas personas trasladarlas al hospital de campaña de Corferias, un centro habilitado para la atención de pacientes con baja complejidad médica, para que puedan "guardar el aislamiento y no poner en riesgo al resto de la ciudadanía".

"Las personas que se encuentran en el parque Tercer Milenio han rehusado la realización de pruebas, han rehusado reubicarse en los albergues que paga el Distrito y han rechazado la posibilidad de que reciban atención médica oportuna", avanzó Gómez.

Sin embargo, para el líder indígena Mamundie estas opciones no son permanentes y no les garantizan un alojamiento fijo, que es lo que exigen ya que no desean seguir viviendo en la incertidumbre.

"¿Para dónde nos vamos después? Va a ser la misma situación en la que estamos aquí. No estamos rechazando (la propuesta) solo queremos tener un techo seguro", dijo el vocero frente a la posibilidad de ser trasladados durante 14 días o un mes a otro lugar.