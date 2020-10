Industria descarta nacionalizar Alcoa y tiende la mano a una solución pactada

A Coruña, 28 oct (EFE).- El Ministerio de Industria ha descartado este miércoles la posibilidad de intervenir Alcoa en San Cibrao (Lugo) en el sentido de "expropiación o nacionalización", y ha ofrecido su "mano tendida" a los trabajadores y a la multinacional estadounidense para lograr una "solución pactada y negociada" al conflicto que favorezca a todas las partes.

Decenas debtrabajadores se concentran en el acceso a la planta de Alcoa y queman barricadas

Saber más

El abogado del Estado que interviene en representación del Ministerio de Industria en el proceso judicial sobre la solicitud de medidas cautelares ante el ERE en Alcoa San Cibrao ha defendido su papel de "mediador cualificado" en la venta de la multinacional del aluminio y "garantía a las partes" en el proceso.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia acoge la audiencia sobre esta solicitud de cautelares, en la que figuran como demandantes tres sindicatos (CCOO, UGT y CIG), mientras que Xunta y Gobierno central intervienen como partes interesadas.

Sobre el objeto de la vista, el abogado de Industria se ha mostrado partidario de que la multinacional del aluminio se abstenga de proceder a la hibernación de las máquinas y al despido de los trabajadores hasta que haya sentencia sobre el procedimiento del despido colectivo.

Así, ello no supondría una "injerencia" en la intervención de la empresa y la medida sería "menos invasiva cuanto antes se resuelva en relación con el fondo del despido"; además, ha abundado, permite "continuar las negociaciones a fin de lograr una solución satisfactoria para las partes".

De ahí que se haya posicionado en contra de la intervención judicial por la SEPI porque sería una medida "intrusiva" y porque "supone un cambio de administración".

"Es cierto que el término de intervención puede ser utilizado en otros contextos como sinónimo de expropiación o nacionalización" -como se ha pedido desde distintas instancias-, pero estas son "opciones que no se están poniendo aquí encima de la mesa y no son objeto de este procedimiento", ha aclarado el letrado tras las críticas de Alcoa por la posición del Gobierno y de la Xunta para que vendiera la planta y que, ha avisado, atenta contra el derecho a la propiedad privada y libertad de empresa.

El abogado del Estado ha aclarado que no representa en esta audiencia a la SEPI, que no ha sido citada en el proceso, porque es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y diferenciada de la Administración General del Estado, por lo que no considera adecuado adoptar una medida "de este calibre sin oírla previamente".

Además, ha argumentado, es el orden civil y no el social el competente para conocer sobre cuestiones de titularidad de la fábrica, que no se discute en este proceso y "no parece proporcionado" un cambio de administración por un tiempo tan "breve" -desde que eventualmente se ejecuten los despidos y la sentencia-, por lo que ha coincidido en este aspecto con la multinacional del aluminio.

En definitiva, Industria se decanta "plenamente" y le parece "viable" que Alcoa acate la pretensión objeto de solicitud y que sería desistir del cese temporal de los despidos y el cierre de cubas.